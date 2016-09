Lichterfest in der Waitzstraße

Othmarschen. Die Waitzstraße wird auch in diesem Jahr in romantisches Licht getaucht. Am 29. September 2016 feiert die beliebte Einkaufstraße zusammen mit der Reventlowstraße und dem Beselerplatz das alljährliche Lichterfest. Musikbands, Köstlichkeiten an zahlreichen Ständen sowie Fackeln und Kerzen vor den Geschäften sorgen für die richtige Stimmung und einen entspannten Sommerabend von 18 bis 21 Uhr.

Auch in diesem Jahr gilt das bewährte Konzept: Stimmungsvolle Beleuchtung, Musikbands und Essen & Trinken sorgen für die nötige Stimmung, entspannt einen Abend in der Waitzstraße und am Beselerplatz zu verbringen.

In diesem Jahr gibt es dazu neue Highlights. Durch die enge Kooperation mit dem Bürgerverein, der als Mitveranstalter gewonnen werden konnte, entsteht eine breite Plattform. Neben dem Bürgerverein Flottbek-Othmarschen e.V. stellen sich weitere Vereine und Institutionen aus der Umgebung mit einem Infostand vor.