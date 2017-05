Kurse bei der Familienbildung

Blankenese. Bei der Familienbildung Blankenese starten im Juni und Juli 2017 wieder verschiedene Kurse für Eltern mit Kind.

Yoga für Frauen am Vormittag

Mit Bewegung, Atmung und Entspannung zu mehr Gelassenheit

In diesem Kurs lernen Interessierte, den Körper zu dehnen und Muskeln aufzubauen. Die Übungen sind leicht erlernbar.

Yoga ist unter anderem gut für das Nervensystem, regt die Hormonproduktion an und macht Freude. Eine Zeit zum Auftanken im turbulenten Alltag. Dieser Kurs ist geeignet für Frauen jeden Alters. Kinder können nach vorheriger Absprache gern mitgebracht werden.

Bitte mitbringen: großes Handtuch

Leitung: Bettina Wittenburg – Yogalehrerin

7 x Do. von 10.30 – 12 Uhr

1. Juni – 13. Juli 2017

€ 42

Evangelische Familienbildung Blankenese

Sülldorfer Kirchenweg 1b, Blankenese

„Achtsamzeit“ für Mütter

„Achtsamzeit“ ist ein Kurs, der sich speziell an Mütter wendet. In sechs Wochen lernen die Kursteilnehmer Achtsamkeitsübungen mit besonderem Schwerpunkt auf Haltung, Muskulatur und Beckenboden für die eigene körperliche und seelische Mitte. Mit besonderen Übungen wird das Bewusstsein gestärkt.

Jede Stunde besteht aus sanften Bewegungen, Atemübungen und dem Zentrieren von Geist und Körper.

Bitte mitbringen: großes Handtuch

Leitung: Myria Holzhäuser

6 x Fr. von 19.30 – 21.30 Uhr

2. Juni – 7. Juli 2017

€ 75

Evangelische Familienbildung Blankenese

Sülldorfer Kirchenweg 1b, Blankenese

Ausflug: Die faszinierende Welt der Honigbiene

Woher kommt der Honig und was macht eigentlich ein Imker?

Die Familienbildung besucht eine Bienenhalterin und ihre Bienenvölker. An einem geöffneten Bienenvolk können die Kinder erspüren, welche Wärme im Brutbereich herrscht, sie riechen den aromatischen Duft im Inneren des Volkes und erleben, mit welchen sanftmütigen Bienen heutzutage geimkert wird. Außerdem erfahren sie, wie Honig entsteht und geerntet wird und können ihn natürlich auch probieren und mit nach Hause nehmen.

Für Eltern mit Kindern ab 5 Jahren. Bitte ohne jüngere Geschwisterkinder!

Leitung: Elena Chmielewski – Imkerin

1 x Sa. von 10.30 – 12 Uhr

3. Juni 2017

€ 12 inkl. Kinderschutzjacken

Bienenhaus

Hemmingstedter Weg 142, Flottbek

Gelassen durch den Kinderalltag

Achtsamkeit und Meditation

In diesem Kurs üben die Kinder, aufmerksam und bewusst anwesend zu sein. Im Kurs sollen sie körperlich und geistig zur Ruhe kommen, sich selbst in jedem Moment spüren und die eigene innere Kraft erleben. Die Kinder lernen, dass sie Achtsamkeit auch in den Alltag übertragen und so mehr Selbstvertrauen gewinnen können.

Bitte mitbringen: Handtuch oder Laken

Für Kinder von 9 – 11 Jahren

Leitung: Ursula Engel – Ergotherapeutin, Entspannungstrainerin

6 x Di. von 17 – 18 Uhr

6. Juni – 11. Juli 2017

€ 40 inkl. Materialumlage

Evangelische Familienbildung Blankenese

Sülldorfer Kirchenweg 1b, Blankenese

Sommer-Yoga im Hessepark

Harmonisierung, Kräftigung und Entspannung am Feierabend. Nach einer Aufwärmphase vertiefen die Teilnehmer ihre Atmung, dehnen ihre Muskulatur, lockern Verspannungen und finden mit Achtsamkeitsübungen für Körper, Seele und Geist zu sich selbst. Bei schlechtem Wetter findet der Kurs in der Familienbildung statt.

Bitte mitbringen: Handtuch oder Matte

Leitung: Daniela Drevs – Bewegungstherapeutin, Yogalehrerin

4 x Mo. von 20 – 21.30 Uhr

24. Juli – 14. August 2017

€ 36

Hessepark

neben dem Spielplatz, Blankenese

Anmeldungen zu allen Kursen unter www.fbs-blankenese.de oder unter Telefon 970 79 46 22.