Kunst und Glühwein bei Katja Nordmeyer

Lehmsahl-Mellingstedt. Am 18. Dezember 2016 lädt Künstlerin Katja Nordmeyer von 11 bis 16 Uhr in ihr offenes Atelier ein, wo ihre Bilder bei Glühwein bestaunt und erworben werden können.

Katja Nordmeyer, 1967 in Hamburg geboren, lebt und arbeitet als freie Künstlerin in Hamburg-Lemsahl. Auch eine Kunstschule für Kinder und Erwachsene befindet sich ebenfalls im Atelier. Sie durchlief langjährige Studien der freien Malerei, unter anderem bei dem Künstler Lothar Schulz-Goldap, ein Schüler von Prof. Fritz Mackensen.

In verschiedenen Techniken wie Siebdruck und Serigrafie verbunden mit klassischer Malerei beschäftigt sie sich mit dem Thema

„Hamburg und seine Menschen“. Es geht um zwischenmenschliche Emotionen in unserer schnelllebigen Zeit – das Treiben von Menschen in der Stadt und am Hafen oder die Ruhe an einem schönen Sommerabend an der Elbe.

Zu ihren Kunden zählen Firmen und Privatleute. Auf Wunsch fertige sie auch individuelle Bilder für private Räumlichkeiten an. Dabei berät sie gern vor Ort und entwirft ein Bild ganz nach den Vorstellungen des Kunden.

Weitere Informationen und Zusagen unter Telefon 0172/395 81 56 oder unter E-Mail hallo@katjanordmeyer.de

Katja Nordmeyer

Huulkamp 14d, Lehmsahl-Mellingstedt