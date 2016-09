Hamburg. Am 8. Oktober 2016 zeigt das Radisson Blu Hotel Hamburg Airport das Krimidinner „Ein Leichenschmaus“. Ein aufregender Ausflug in die Krimizeit der 60er Jahre im Stil von Edgar Wallace.

Willkommen zur Testamentseröffnung! Anlässlich der Trauerfeier für den wohlhabenden Schlossbesitzer Lord Ashtonburry finden sich alle Verwandten auf dem Stammsitz der Familie Ashtonburry ein. Lady Asthonburry, die trauernde Witwe, begrüßt die geladenen Gäste im Speisesaal von Schloss Darkwood, einem altehrwürdigen Herrenhaus in Schottland.

Doch was sich im Verlauf des delikaten 4-Gänge-Menüs abspielt, lässt mysteriöse Verwicklungen erahnen. Die Ermittlungen in dem Fall fördern lang gehütete Familiengeheimnisse und Intrigen ans Licht und gipfeln in gegenseitigen Verdächtigungen. Wen hat der Lord in seinem Testament begünstigt und wer wird leer ausgehen? Starb der Lord wirklich eines natürlichen Todes oder stolperte er über seinen raffsüchtigen Neffen, seine uneheliche Tochter – oder hat gar Lady Ashtonburry selbst etwas zu verbergen?

Wer geheimnisvolle Kriminalgeschichten mag, der wird das Krimidinner lieben: ein aufregender Ausflug in die Krimizeit der 60er Jahre. Hautnah erleben die Dinnergäste bei einem erlesenen Menü das im Stil von Edgar Wallace inszenierte Verbrechen.

Tatzeit: 19 bis 23 Uhr

Lösegeld: 79 Euro pro Person inklusive 4-Gänge-Menü mit Aperitif

99 Euro inklusive 4-Gänge-Menü mit Aperitif und Getränken

Karten unter Telefon 0201/20 12 01, online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Radisson Blu Hotel Hamburg Airport

Flughafenstrasse 1–3