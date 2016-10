Konzert in der Markthalle

Hamburg. Der Chor Scala & Kolacny Brothers tritt am 17. November 2016 um 20 Uhr in der Markthalle auf. Mit ihren Bearbeitungen von Indie-Rock-Klassikern, Indie-Songs und eigens für den Mädchenchor entworfenen Videoprojektionen und Lichtshows ist jede Aufführung von Scala & Kolacny Brothers ein Multimedia-Ereignis.

Scala ist ein Indie-Rock-Chor mit den Kolacny-Brüdern Steven und Stijn und ihrem Frauenchor. Steven begleitet den Chor am Klavier, Stijn ist der Dirigent. Die Brüder treten normalerweise mit 20 bis 30 Sängerinnen zwischen 16 und 26 Jahren auf. Zur Zeit zählt der Chor sogar über 200 Mitglieder.

Scala & Kolacny Brothers wählt Indie-Rock-Klassiker und Indie-Songs aus und bearbeitet diese zu elegischen Hymnen. Das Klavier ist die einzige Begleitung der Stimmen. Ab und zu unterstützen auch Schlagzeug, Klanglandschaft und Synthesizer oder eine eigene Scala-Rockband den Gesang.

Überzeugen konnten sie damit auch die Macher der „Night of The Proms“, die sie neben Künstlern wie „The Beach Boys“ oder John Miles im Dezember 2015 in ihr Programm aufnahmen.

