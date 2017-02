Jubiläumsprogramm im Casino Schenefeld

Schenefeld. Vom 1. bis 5. März 2017 feiert das Casino Schenefeld sein 20-jähriges Jubiläum. Neben verschiedener Abendunterhaltung können sich Gäste auch auf Zusatzpreise freuen.

Das Casino Schenefeld feiert sein rundes Jubiläum, denn seit mittlerweile 20 Jahren präsentiert es seinen Gästen Spiel, Gewinn und Events. Mit einem besonderen fünftägigen Fest bietet das Casino vom 1. bis 5. März ein buntes Programm mit Spaß für seine Gäste. Außerdem winken Zusatzpreise.

Das Veranstaltungsprogramm beginnt am 1. März ab 20 Uhr mit einem Live-Konzert des bekannten Hamburger Trios „Ten to Go“. Am 3. März folgt eindrucksvolle Zauberkunst von Magier Jeff de Fire, der mit seiner Close-up & Feurshow ab 21 Uhr seine Gäste fasziniert. Sängerin Yasmin K. mit „Soul & R’n’B“ bringt einen Tag später die Besucher des Casinos ab 21 Uhr zum Tanzen.

Am 5. März gibt es ab 15 Uhr als Abschluss ein großes Torten- und Candy-Buffet. Beim Sonntags-Bingo gibt es zudem drei Gewinn-Preise zu jeweils 200 Euro. Dafür also nicht den Personalausweis vergessen.

Casino Schenefeld

Industriestraße 1, Schenefeld