Jetzt wird Oper geslamt

Hamburg. Am 29. Dezember 2016 wird im Ernst Deutsch Theater um 19.30 Uhr Oper geslamt.

Nach dem Erfolg in der Hamburger Theaternacht singt das Ensemble des Opernlofts erstmals abendfüllend im Ernst Deutsch Theater um die Wette.

Mit von der Partie sind neben Shlomi Wagner (Cosi fan tutte) und Johanna Will (Heimliches Flüstern) auch Soomi Hong und Aline Lettow, bekannt aus der Koproduktion „Ein Maskenball“ mit dem Ernst Deutsch Theater.

Mit Witz und Charme führen Yvonne Bernbom und Susann Oberacker durch den Abend. Mit ein bisschen Glück und ein wenig Opernwissen gibt es Schnaps oder Schokolade zu gewinnen. Und wie immer entscheidet das Publikum, wer am Ende des Abends mit dem goldenen Pokal nach Hause geht.

Tickets sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.ernst-deutsch-theater.de und im Service-Center des Ernst Deutsch Theaters. Außerdem unter Telefon 22 70 14 20 und per E-Mail an tickets@ernst-deutsch-theater.de

Ernst Deutsch Theater

Friedrich-Schütter-Platz 1, Mundsburg