Inklusives Theater – Reise zum Mars

Borgfelde. Die Minotauros Kompanie der Elbe-Werkstätten lädt am 12. und 13. Mai um jeweils 20 Uhr ins Hamburger Sprechwerk ein und zeigt das inklusive Theaterstück „Reise zum Mars – Limited Space“. Ein Theaterstück mit Schauspiel, Tanztheater, Gesang und Klang.

Überbevölkerung? Naturkatastrophen? Terror und Konflikte? Verseuchte Umwelt? Knappheit der Ressourcen? 50 Prozent der Menschheit am Rand eines Nervenzusammenbruchs? Kein Problem: Es ist genug Platz für alle da. Und woanders ist es sowieso immer besser. Es gibt ja noch das Universum. Ein bisschen zu kalt, ein bisschen zu heiß und nur wenige Lichtminuten entfernt – der Mars.

„Immer mehr Menschen versammeln sich wie Frösche am Teich“, skandieren die Schauspieler der Minotauros-Kompanie in ihrer neuen Produktion „Reise zum Mars – Limited Space“, während sie die Bühne überfluten. Unter der Regie von Olga Brandin präsentiert das inklusive Theaterensemble der Elbe-Werkstätten eine skurril-humoristische Science-Fiction-Performance, in der die Suche nach neuen Räumen im All und in den nicht minder abgründigen Innenwelten gespielt, getanzt und gesungen wird.

Frei nach Stanislaw Lem, dem weltweit gelesenen Science-Fiction-Autor, schlingert das Raumschiff, mit Fanfaren ins All geschossen, zwischen Wurmlöchern und Zeitschleifen in vergangene, gegenwärtige und zukünftige Augenblicke hinein und hinaus – bis es schließlich auf dem Planeten Mauropien landet, in dem die extraterrestrischen Völker über die Aufnahme, sprich Inklusion, der Menschheit in die kosmische Gemeinschaft berät. Skurril, mit Witz und kabarettistischer Schärfe wird hier ein kritisches Bild der Erdenbewohner und ihres Heimatplaneten gezeichnet. „Reise zum Mars – Limited Space“ ist ein Theaterstück, in dem sich Schauspiel, Tanztheater, Gesang, Klang und Licht zu einem eigenwilligen Spektakel verbinden; ein Theaterstück mit einem kritisch-humorvollen Blick aus weiter Ferne auf den winzigen Planeten Erde.

Als inklusives, professionelles Theaterprojekt der Elbe-Werkstätten GmbH bietet die Minotauros-Kompanie bis zu 15 Schauspielarbeitsplätze für Menschen mit psychischen, geistigen und körperlichen Handicaps. Die künstlerische Theaterarbeit zeichnet sich vor allem durch Professionalität und die ästhetische Umsetzung relevanter gesellschaftlicher Themen aus. Weitere Informationen unter www.minotauros-kompanie.de

Weitere Vorstellungen:

22. und 23. September 2017, 20 Uhr.

Tickets an der Abendkasse, telefonisch unter 69 65 05 05, über die Website des Hamburger Sprechwerks oder per E-Mail an: info@minotauros-kompanie.de

Hamburger Sprechwerk

Klaus-Groth-Straße 23, Borgfelde