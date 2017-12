Indoor-Weihnachtsmarkt im Hamburger Kaufmannshaus

Innenstadt. Schöner Shoppen und Genießen mitten in der Hamburger Innenstadt – all dies geht im Kaufmannshaus Hamburg. Besonders gemütlich wird es am 8. und 9. Dezember 2017 von 12 bis 18 Uhr mit dem Kaufmannshaus-Indoor-Weihnachtsmarkt.

Dann gibt es in der eleganten Passage heiße Mandeln und kleine Köstlichkeiten zum Naschen am Coffee Bike, festliche Stände mit Schmuck, Mode und Dekorativem als Weihnachtsgeschenk und allerlei zu erleben für Groß und Klein. Die Künstlerin Jeannine Platz gestaltet individuell und nach Wunsch Weihnachtskugeln mit Kalligraphie, Schauspielerin Janette Rauch liest Märchen begleitet von einem Gitarristen und die fleißigen Helfer von der Stiftung Kinderjahre bemalen zusammen mit den Kleinen Kopfkissen zugunsten einer Kunstaktion in Schulen, während die Großen die gute Sache mit einer Spende unterstützen können.

Weitere Eindrücke und das genaue Programm gibt es hier.

Kaufmannshaus Hamburg

Bleichenbrücke 10/Große Bleichen 31, Innenstadt