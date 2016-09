Historischer Jahrmarkt im Freilichtmuseum

Rosengarten-Ehestorf. Vom 1. bis 3. Oktober 2016 kann im Freilichtmuseum am Kiekeberg ein historischer Jahrmarkt besucht werden. Das Museum verwandelt sich dann in einen nostalgischen Rummelplatz wie zwischen 1900 und 1960.

Kettenflieger, Zuckerstangen, Dosenwurfbude, Pferdekarussell – von 10 bis 18 Uhr erleben Besucher den bunten Trubel wie zwischen 1900 und 1960. Kurioses, Nützliches und Unterhaltung – der Historische Jahrmarkt holt die Attraktionen an den Kiekeberg. Schon von weitem ertönt die historische Drehorgel und der Duft von gebrannten Mandeln zieht über das Museumsgelände. Das Kettenkarussell aus dem Jahr 1947 dreht seine Runden, ebenso wie das Pferdekarussell für Kinder. Die historische Schiffsschaukel trägt die jungen Besucher in luftige Höhen. Einen wunderbaren Blick über das bunte Treiben auf dem Gelände erleben Besucher bei der Fahrt mit dem nostalgischen Riesenrad.

Seiltänzer zeigen akrobatische Künste, während die Besucher bei Freddys Flohzirkus die kleinsten Artisten der Welt bestaunen. Ein neues Theaterstück mit Polizist, Großmutter und Zauberer bringt der Puppenspieler Tom Kyle mit an den Kiekeberg. In den Zelten der Kartenleger erhaschen Besucher einen Blick in die Zukunft. Die Märchenerzählerin nimmt Kinder und Erwachsene mit in abenteuerliche Welten. Auch „Hau-den-Lukas“, Kraftmesser, Frosch-Spiel oder Stelzenläufer gehören zum Jahrmarktsspaß dazu.

Für eine Stärkung sorgen leckeres Rahmbrot und Bratwurst, für den süßen Zahn bieten die historischen Buden Zuckerwatte, Lebkuchenherzen und Mandeln an. Frisch gerösteten Kaffee und selbstgemachten Kuchen können Besucher im Rösterei-Café „Koffietied“ genießen. Deftige norddeutsche Spezialitäten bietet der Museumsgasthof „Stoof Mudders Kroog“.

Der Eintritt beträgt 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren und Mitglieder des Fördervereins ist er frei.

Freilichtmuseum am Kiekeberg

Am Kiekeberg 1, Rosengarten-Ehestorf