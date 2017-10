Halloween Partys in Hamburg: So gruseln wir uns in diesem Jahr!

Wenn die Tage kürzer werden, der Nebel sich wie ein Schleier über die Felder legen und die Menschen auf einmal kürbis-orange tragen – dann ist Halloween! Wir stellen die 5 besten Halloween Partys in Hamburg vor.

Eigentlich ist Halloween ein zutiefst amerikanisches Ereignis. Doch Jahr für Jahr kommt der Brauch immer mehr auch in Deutschland an. Während Kinder an Haustüren nach „Süßem oder Saurem“ fragen, gehen die Erwachsenen auf ausgefallene und angsteinflößende Kostümparties.

Hier sind die besten Halloween Partys in Hamburg 2017:

Beiss mich 2017

Wenn aus dem Rathaus keine Politiker hinausgehen, sondern Zombies, Monster und Vampire, dann ist nicht die Apokalypse hereingebrochen, sondern schlicht Halloween in Hamburg. Die „Beiss mich“-Party macht aus dem Parlament eine echte Tanzgruft.

Wann: 28. Oktober 2017, ab 20:00 Uhr

Wo: Parlament Hamburg, Rathausmarkt 1

Hamburg tanzt! „Xtreme Halloweenparty“

„Die kultigste Halloween-Party Hamburgs kehrt zurück.“ So kündigen die Macher der „Hamburg tanzt!“-Reihe ihre Gruselparty an. So wird die Fabrik kurzerhand zur „Ghostfactory“ – Special-Effects und aufwendige Dekoration inklusive.

Wann: 28. Oktober, ab 22:00 Uhr

Wo: Fabrik, Barnerstr. 36

east Halloween Ball 2017

„Tanz in den Halloween“ könnte das Motto des diesjährigen „east Halloween Balls“ sein. Zwar findet der Ball an einem an sich ungünstigen Montag statt. Doch da sich der Reformationstag am 31. Oktober zum 500. Mal jährt, ist dies ein gesamtdeutscher Feiertag. Es gibt also keine Ausreden, am Montag nicht auszugehen.

Wann: 30. Oktober, ab 20:30 Uhr

Wo: east Hotel, Simon-von-Utrecht-Straße 31

Halloween im Hamburg Dungeon und im Hard Rock Café

Wenn’s ums Gruseln geht, gehen Hamburg Dunegon und das Hard Rock Café dieses Jahr gemeinsame Wege. Und wo wenn nicht im Dungeon passt der Einstieg in eine Horror-Party besser? Im Anschluss wird im Hard Rock Café zu DJ-Musik, Drinks und Fingerfood gegruselt und gefeiert.

Wann: 31. Oktober, ab 19 Uhr

Wo: Hamburg Dungeon (Kehrwieder 2), von da kostenlose Fahrt im roten Doppeldeckerbus zum Hard Rock Café (Bei den St.-Pauli-Landungsbrücken 5)

Halloween-Party im Edelfettwerk

In der Halloween-Hölle des Edelfettwerks geht es in diesem Jahr blutig abgefahren, schreckhaft wild und gruselig sexy zu. Auf zwei Tanzflächen wird hier zu Electro, House und Hip-Hop gefeiert.

Wann: 28. Oktober, ab 22:00 Uhr

Wo: Edelfettwerk, Schnackenburgallee 202

