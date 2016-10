Ursprünglich begann die Halloween-Tradition in Irland. Einwanderer verbreiteten das Brauchtum schließlich in den USA. Dort wurde das Grusel-Spektakel groß und erobert nun die ganze Welt – auch in der Hansestadt. So feiert man Halloween in Hamburg:

Auch in Hamburg führt inzwischen kein Weg mehr an den Kürbisköpfen und den gruseligen Kostümen vorbei. Die Eventbranche hat das Ereignis längst für sich entdeckt und präsentiert Jahr für Jahr mehr Parties. Hier sind die besten Events – garantiert ohne Horror-Clowns:

Hamburg Dungeon: The Home of Halloween

Welche Institution wenn nicht Hamburg Dungeon ist prädestiniert für das Horror-Event des Jahres. Bereits seit dem 5. Oktober findet hier (nur noch bis 1. November) die Sondershow „Der Totengräber“ statt. Keine Party im eigentlichen Sinne, dafür umso mehr Grusel-Spaß.

Halloween in Hamburg heißt auch: Gruselstimmung im Rathaus

Nein, hier sind keine gruseligen Debatten in der Bürgerschaft gemeint, sondern tatsächlich eine horrormäßige „Beiß mich“-Party im Parlament, im Keller des Rathauses. Da Halloween dieses Jahr auf einen Montag fällt, finden die meisten Parties bereits am Samstag statt.

Horror im Hafen: Willkommen auf der Cap San Diego

Die vielleicht spektakulärste Grusel-Party findet im Hafen auf der altehrwürdigen Cap San Diego statt. Sobald es dunkel wird im Hafen, wird auf drei Dancefloors zu schaurig-schönen Partytracks getanzt. Der Eintritt kostet 17 Euro.

Gruseln in der Großen Freiheit 36

Während für Reeperbahn-Besucher spätestens am nächsten Morgen der eigentliche Horror beginnt, wird am 5. November aus der Großen Freiheit 36 kurzerhand das „Horror Hospital 36„. Der Clou: Alle die sich furchterregend verkleiden zahlen nur 3 Euro Eintritt. Alle anderen zahlen 8 Euro.

„Hui Buh“ am Festplatz Nord

Am 29. Oktober geht es auf der Nordkanalstraße gespenstisch zu. Seltsame Gestalten belagern den Festplatz Nord, oder um es mit den Worten der Betreiber zu sagen: Hamburgs heißeste und wildeste Halloween-Party erwartet den gemeinen Grusel-Gast. Bizarr: Als musikalische Gäste werden die 90er-Stars „Fun Factory“ erwartet.

Weitere Events zum Thema Halloween in Hamburg finden sie auf der Webseite von Hamburg.de.