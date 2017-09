„Gut gegen Nordwind“ im Theater das Zimmer

Horn. Das Theater das Zimmer startet am 21. September 2017 in die vierte Spielzeit mit der Adaption eines Bestsellers: „Gut gegen Nordwind“ von Daniel Glattauer.

Eigentlich wollte Emmi ihr Zeitschriften-Abo kündigen. Doch wegen eines kleinen Fehlers in der E-Mailadresse landet die Kündigung bei Leo, der zwar mit dem Abo nichts zu tun hat, ihr aber dennoch höflich antwortet. Damit wird der Grundstein für eine berührende und bittersüße E-Mail-Beziehung gelegt. „Gut gegen Nordwind“ steckt voller Wortwitz und Leidenschaft und hat als Roman unzählige Leser begeistert.

Im Theater das Zimmer spielen Sandra Kiefer und Stephan Ahrweiler unter der Regie von Lars Ceglecki die besondere Geschichte von Emma und Leo.

Vorstellungen von „Gut gegen Nordwind“

Premiere: 21. September 2017.

Weitere Vorstellungen am:

29. und 30. September um 20 Uhr

1. Oktober um 16 Uhr

3. Oktober um 18 Uhr

12. und 14. Oktober um 20 Uhr

15. Oktober um 16 Uhr

19. Oktober um 20 Uhr

sowie am „Blauen Mittwoch“ am 27. September um 20 Uhr, an dem alle Karten 10 Euro kosten.

Karten sind erhältlich unter Telefon 65 99 11 68, online über comfortticket.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Theater das Zimmer

Washingtonallee 42, Horn