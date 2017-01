Going Gospel in der Flottbeker Kirche

Flottbek. Der Groß-Flottbeker Chor „Going Gospel“ ist am 22. Januar 2017 um 17 Uhr in der Groß Flottbeker Kirche zu hören. Unter dem Titel „I had a Dream“ stehen Gospel und Soul auf dem Programm, viele neue Titel, aber auch die Klassiker, die zum Mitklatschen und Mitsingen einladen.

Wie immer steht das Vergnügen am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund, dafür ist Chorleiter Bernhard Greiser schon bekannt. Und wer dabei auf den Geschmack kommt – neue Mitsänger und -sängerinnen in allen Stimmlagen sind dem Chor herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen gibt es hier.

Kirche Groß-Flottbek

Bei der Flottbeker Kirche 2, Flottbek