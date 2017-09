Götz Alsmann & Band in Hamburg

Am 6. November 2017 präsentiert Götz Alsmann sein neues Album „Götz Alsmann … in Rom“ in der Laeiszhalle.

Mit dem in Italien produzierten Album schließt Alsmann seine musikalische Reise-Trilogie ab, die ihn zuvor nach Paris und an den Broadway geführt hat. Die Band kombiniert nun ihren typischen Sound, angesiedelt zwischen Swing, Exotica und Latein-amerikanischen Rhythmen mit italienischen Canzone-Klassikern.

Ab 20 Uhr ist der jazz-hafte Ansatz auf die italienischen Melodien im großen Saal der Laeiszhalle zu hören.

Preise: ab 17 Euro

Tickets bei allen bekannten VVK-Stellen und bei eventim.

Adresse: Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz 1, Hamburg