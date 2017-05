Flottbek. Der Gartenshop im Botanischen Garten Klein Flottbek hat wieder geöffnet. Neben Broschüren und Büchern sind Kunsthandwerk und Honig aus dem Garten erhältlich.

Noch ist es relativ ruhig im Bauerngarten des Botanischen Gartens in Klein Flottbek. Dies ändert sich aber am Wochenende, denn der Gartenshop öffnet seine Pforten für die Saison 2017. Mehr als 50 ehrenamtliche Helfer aus dem Förderverein des Botanischen Gartens sorgen dann wieder bis Ende Oktober dafür, dass die Gartenbesucher an den Wochenenden ihr persönliches Andenken an den Besuch im Loki-Schmidt-Garten erwerben können.

Das Angebot im reetgedeckten Gartenshop ist bunt und vielfältig und hält für jeden etwas bereit: Broschüren und Bücher, ausgesuchtes Kunsthandwerk aus Naturmaterialien, Samenraritäten, Honig aus dem Botanischen Garten sowie Schönes und Lehrreiches für Kinder.

Auch das Café Palme ist wieder geöffnet und lädt zu Kaffee und Kuchen, Snacks und allerlei Getränken ein.

Nutzen Sie doch das Wochenende mal wieder für einen Besuch im Botanischen Garten, wo jetzt letzte Frühblüher und Enziane, Primeln und erste Rhododendren in voller Blüte stehen.

Der Botanische Garten ist von 9 bis 20 Uhr geöffnet, der Gartenshop samstags von 13 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr.

Botanischer Garten Klein Flottbek

Ohnhorststraße, Klein Flottbek