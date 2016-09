Hamburg. Die Galerie im Tschaikowsky-Haus präsentiert ab dem 30. September 2016 Bilder der Künstlerin Iris Templeton. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr.

Das 2014 im Herzen Hamburgs eröffnete Tschaikowsky-Haus, das neben einem vielfältigen Musik- und Bühnenprogramm Ausstellungen namhafter Künstler präsentiert, zeigt zwischen dem 30. September 2016 und dem 17. November 2016 eine Bilderausstellung der aus Süddeutschland stammenden und in Ottersberg bei Bremen studierten Künstlerin Iris Templeton.

Mit einem Zyklus an Hinterglasbildern (rückseitig auf Glas gemalt), die unter anderem das Thema „Galionsfiguren“ behandeln, spiegelt die mit rund 30 Exponaten entwickelte Ausstellung eine Bandbreite an außergewöhnlichen Bildern der Künstlerin wider. Auch übermalte Werbekarten im A6-Format, die als Miniaturwerke manch weiten und an Landschaften erinnernden Raum darstellen, oder große Leinwand-Acryl-Bildern sind zu bestaunen.

Zur Vernissage am 30. September ist die Künstlerin persönlich anwesend. Kunsthistorikerin Claudia Grönwald führt in die Ausstellung ein. Für einen musikalischen Beitrag sorgt eine Akkordeonistin.

Tschaikowsky-Haus Hamburg

Tschaikowskyplatz 2