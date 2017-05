Flohmarkt in der International School Hamburg

Flottbek. Am 20. Mai 2017 öffnet die International School Hamburg von 11 bis 15 Uhr ihre Türen für den Flohmarkt und das Sommerfest.

Am Samstag lädt die International School of Hamburg (ISH) zwischen 11 und 15 Uhr zu ihrem jährlichen Flohmarkt auf dem Schulgelände am Hemmingstedter Weg ein. Alle interessierten Erwachsenen und Kinder sind hierzu herzlich willkommen. Das dazugehörige Sommerfest mit Barbecue und zahlreichen Aktivitäten für Kinder sorgt für ein kurzweiliges Rahmenprogramm.

Wer gern in „Schätzen“ aus aller Welt stöbert, sollte sich den Flohmarkt der International School of Hamburg nicht entgehen lassen. Die Einrichtung, die von rund 780 Schülerinnen und Schülern aus mehr als 50 Nationen besucht wird, hat auch in diesem Jahr wieder viel zu bieten.

Weitere Informationen zur International School gibt es hier.

International School Hamburg

Hemmingstedter Weg 130, Klein Flottbek