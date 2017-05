Firmenkontaktmesse an der FH Wedel

Wedel. Am 9. und 10. Mai 2017 dreht sich an der FH Wedel alles um die Karriereplanung: Insgesamt 86 Unternehmen präsentieren sich als zukünftige Arbeitgeber auf der Firmenkontaktmesse „Unternehmen an die Hochschule“. Aus ganz unterschiedlichen Branchen wie IT-Dienstleistungen, Technology Services, E-Commerce und Banken und Finanzdienstleistungen stellen sich jeweils von 10 bis 16 Uhr die Unternehmen den Besuchern vor. Der Eintritt ist frei.

Zu den Ausstellern zählen bekannte Großunternehmen wie Gruner + Jahr, NXP Semiconductors und Tchibo sowie mit TRIOPTICS oder Markenfilm regional ansässige Firmen. Schülerinnen und Schüler, Studierende und Absolventen aus der Region haben die Gelegenheit, sich im persönlichen Gespräch über Stipendienplätze, Praktika, Abschlussarbeiten und Festanstellungen zu informieren.

Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf dem dualen Studienangebot der FH Wedel. Denn mehr als 30 Kooperationsunternehmen haben zur Firmenkontaktmesse passende duale Studienplätze im Gepäck und richten sich damit verstärkt auch an Studienanfänger. Über das persönliche Gespräch mit Personalverantwortlichen der Partnerunternehmen hinaus ist am Nachmittag des 9. Mai ein Informationsangebot im Programm.

In der Diskussionsrunde „Doppelt gut ausgebildet? Theorie und Praxis!“ stellen sich dual Studierende der FH Wedel allen Fragen zum dualen Studium. Das Infoangebot startet um 14.30 Uhr mit einem Impulsvortrag von Anke Amsel, der Koordinatorin des dualen Studiums an der Fachhochschule.

Direkt im Anschluss diskutieren vier Studierende aus den Studienrichtungen E-Commerce, Informatik und IT-Management, Consulting & Auditing zu den Vor- und Nachteilen eines dualen Studiums. Die Diskussion wird moderiert von Christopher Lege, einem Alumni des Master-Studiengangs Informatik an der Fachhochschule Wedel. Veranstaltungsort ist der Hörsaal 5.

Alle Informationen zum dualen Studienangebot während der Messe gibt es hier. Die komplette Übersicht zu allen Ausstellern und allen Angeboten gibt es unter diesem Link.

