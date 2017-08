FIFA 18: eSports Meisterschaft

Am 23. September 2017 richtet der Hamburger Fußballverein eine eSports Meisterschaft in FIFA 18 aus.

Konsolenspiele erfreuten sich in den letzten Jahren immer mehr Beliebtheit – das virtuelle Fußballspiel ist aus den Regalen der Fans längst nicht mehr wegzudenken. Mit der Meisterschaft haben die Teilnehmer die Möglichkeit, FIFA 18 zu spielen, bevor es in den offiziellen Verkauf geht.

Anmelden können sich 64 Vereine mit jeweils 2 Spielern oder Spielerinnen. Dies richtet sich an alle Vereine, deren Mitglieder neben dem Sport auf dem Platz auch elektronisch Fußball gegeneinander spielen. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 16 Jahre (am Tag des Turniers). 10 Euro muss der Teilnehmende als Startgebühr investieren. In der Teilnehmergebühr enthalten sind auch Verzehrbons. Gespielt wird auf einer PlayStation 4, die wie das sonstige Equipment vom HFV gestellt wird. Gespielt wird im Modus „2 vs 2“. Näheres zum Spielmodus und zu Spieleinstellungen werden in Durchführungsbestimmungen geregelt, die nach der Anmeldung zugestellt werden.

Vereine können ihre Spieler via E-Mail unter h.arlt@hfv.de oder per Fax unter 040/67587073 anmelden.

Termin: Samstag, den 23.9.2017, Sporthalle des HFV, Jenfelder Allee 70 a–c. Turnierbeginn 10.30 Uhr, Registrierung ab 9.30 Uhr.