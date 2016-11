Eiskalte Lesung für coole Kids

Hamburg. Ab dem 26. November 2016 heißt es für Kinder ab 8 Jahren: Rein in die dicke Daunenjacke, Mütze auf, Schlafsack oder Decke eingepackt und auf zur Cap San Diego! An Bord des Museumsschiffes warten im Zwischendeck der nicht geheizten Luke 1 nicht nur Hängematten, sondern auch eine Lesung mit einer skurrilen Weihnachtsgeschichte. Am Schluss gibt es heißen Kakao für alle Kinder, die Lust haben, gut eingemummelt auf ein phantasievolles Abenteuer zu gehen.

Schauspielerin Miriam Hensel dabei liest Auszüge aus dem Kinderroman „Rumpax Rabuzack zaubert Weihnachten“ von Barbara Rose.

Die Hängematten sind vorhanden, lediglich warme Kleidung und Schlafsäcke müssen mitgebracht werden.

Termine für die Lesung:

26. und 27. November

3. und 4. Dezember, 10. und 11. Dezember sowie 17. und 18. Dezember 2016

Sondertermine für Gruppen ab 15 Kindern auf Anfrage.

Beginn jeweils um 15.30 Uhr (Dauer circa eine Stunde), im Anschluss Kakao im Bord-Bistro der Cap San Diego.

Eintritt: Kinder 8 Euro (inklusive Kakao), Erwachsene 10 Euro (inklusive Kaffee)

Kartenreservierungen und weitere Informationen an der Bord der Cap San Diego oder unter Telefon 36 42 09.

Cap San Diego

Überseebrücke