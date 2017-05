Bahrenfeld. Das Grundschulorchester „Orchesternäschen“ der Elbkinder Grundschule aus Blankenese hat bei ihrem Konzert im April in der Aula der Grundschule Mendelssohnstraße viel Beifall bekommen. Das Konzert war Teil von „Schulkreis musiziert“.

In diesem Jahr wurde das Grundschulorchester der Elbkinder Grundschule unter Leitung des Musiklehrers Ulf Grapenthin erstmals zum alljährlichen Treffen „Schulkreis musiziert“ eingeladen, an dem sich auch acht weitere Grundschulen beteiligten.

Neben vielen Chor- und Tanzdarbietungen der anderen Schulen trugen die „Orchesternäschen“ der Elbkinder Grundschule unter großem Beifall die beiden Stücke „Gehst Du nicht ans Telefon“ und „Spiel doch los“ von Eckart Vogel vor.

Das Grundschulorchester wurde vor 1,5 Jahren von Ulf Grapenthin gegründet und war in dieser Zeit außerschulisch auch schon an zwei großen Konzerten in der Blankeneser Marktkirche mit dem Schulchor „Blankenäschen“ unter Leitung von Schulleiter Stephan Pauli und unter Mitwirkung des Schirmherren Rolf Zuckowsky beteiligt.