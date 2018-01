Die Olchis kommen nach Lurup

Lurup. Das Stadtteilhaus Lurup zeigt am 15. Januar 2018 um 16 Uhr „Hilfe, die Olchis kommen!“ von Madsinos Puppenrevue. Das fröhliche Puppenspiel ist ein Spaß für die ganze Familie.

Es ist wieder soweit: Madsinos Puppenrevue präsentiert „Hilfe, die Olchis kommen!“ von Erhard Dietl, eine spannende Geschichte und lustiges Puppenspiel für Kinder und die ganze Familie.

Die Olchis leben in der Nähe von Müllbergen und Abfallgruben und ernähren sich von dem, was andere wegwerfen. Autoreifen, Blechdosen, Plastiktüten, Bananenschalen – es gibt kaum etwas, was den Tierchen nicht schmeckt. Kein Wunder, dass der Bürgermeister von Schmuddelfing die Olchis als Müllvertilger engagiert. Aber erst einmal auf den Geschmack gekommen, sind die Olchis nicht zu bremsen.

Karten sind eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung an der Tageskasse für 7 Euro Pro Person erhältlich. Ermäßigungskarten mit 1 Euro Rabatt gibt es in örtlichen Kitas.

Weitere Informationen zur Vorstellung unter www.puppenrevue.de.

Stadtteilkulturzentrum Lurup

Böverstland 38, Lurup