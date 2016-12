Deutschlandweit entführen die Familienmusical-Produktionen des Theater Liberi alljährlich in der kalten Jahreszeit ihr Publikum in fantasievolle Märchenwelten. In diesem Jahr bringt das Tournee-Theater mit „Die kleine Meerjungfrau – das Musical“ erstmals das Live-Erlebnis nach Hamburg.

Theater für Kinder wie Kindgebliebene machen – diesem Ziel haben sich die Macher von Theater Liberi seit 2008 verschrieben. Gegründet in Bochum, der Heimat des Erfolgsmusicals Starlight Express, bringt das Tournee-Theater inzwischen in der neunten Saison kreative und mitreißende Familienmusicals auf Bühnen in ganz Deutschland.

Bühnenbildner lassen mit geschickten Lichteffekten und innovativen Ideen die Unterwasserwelt entstehen. Die Musiker geben dem Stück mit eigens für „Die kleine Meerjungfrau“ komponierten fröhlich-frechen Melodien und romantischen Balladen ihre unverwechselbare Handschrift. Aus farbenfrohen Stoffen kreieren die Kostümbildnerinnen Krabben, böse Fische und andere fabelhafte Märchenwesen.

Tickets sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter der Tickethotline 01805/60 03 11. Preise für Erwachsene je nach Kategorie von 16 bis 28 Euro, Kinder von 3 bis 14 Jahren von 14 bis 26 Euro.

Congress Center Hamburg

Am Dammtor/Marseiller Straße