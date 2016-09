Die Hofmaler in Wedel

Wedel. Im Reepschlägerhaus in Wedel eröffnet am 22. September 2016 um 19.30 Uhr eine Ausstellung der Hofmaler, bei der Aquarellbilder zu sehen sind. Der Eintritt ist frei.

Seit 2003 malen fünf Aquarellistinnen als Gruppe zusammen. Dies sind Martina Beck, Annelies Drescher, Sabine Goetz, Inge Rosa Meyer und Gudrun Seehofer. Da sie sich im Winter auf Inge Rosa Meyers Hof in Tornesch-Ahrenlohe treffen, leitet sich der Name auch daher ab – die Hofmaler. In den Sommermonaten sind sie häufig im Kreis Pinneberg unterwegs, um im Freien zu arbeiten.

Die Themen reichen von Stillleben über Landschaftsmalerei und Gartenbilder bis zu Blumendarstellungen, allesamt Themen der klassischen Malerei. Komposition, Lichtführung und Verschattung sind ihnen dabei wichtig. Realistische Auffassungen werden abstrahiert und malerisch umgesetzt. Dabei hat die Ausprägung einer individuellen Handschrift in der Gruppe ebenfalls einen großen Stellenwert.

Ein Schwerpunkt der Arbeit sind Blumenbilder. Blumen sollen in ihrer Einzigartigkeit erkennbar sein, gleichzeitig soll die Realität abstrahiert werden sowie ein lockerer und freier Strich erhalten sein.

Förderkreis Reepschlägerhaus e.V.

Schauenburgerstaße 4, Wedel