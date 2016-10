Hamburg. Ab dem 11. Oktober 2016 zeigt die Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität die Ausstellung „Deutschlands Leuchttürme. Dokumente, Bilder, Texte“. Der Eintritt ist frei.

Die Tradition befeuerter Seezeichen reicht bis weit in die vorchristliche Zeit zurück. So zählt der Leuchtturm von Alexandria zu den sieben Weltwundern der Antike. Seit dem Mittelalter findet man Leuchtfeuer auch an der Nord- und Ostseeküste. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zählt an der Nord- und Ostseeküste sowie an schiffbaren Flussabschnitten von Elbe, Weser und Ems circa 200 Leuchttürme. Sogar am Bodensee in Lindau steht ein über 30 Meter hoher Leuchtturm.

Die von Reinhard Scheiblich kuratierte Ausstellung zeigt die Entwicklung der Leuchttürme bis in die Gegenwart, wobei der Fokus auf deutsche Leuchtfeuer gerichtet ist. Historische Fotos sowie Bauzeichnungen und Dokumente belegen den hohen Standard im deutschen Seezeichenwesen. Neben zahlreichen Tafeln wird die Schau ergänzt durch Literatur und Exponate.

Die in dieser Ausstellung gezeigten Leuchttürme sind „Klassiker“, jene Bauwerke, die an unseren Küsten in Rapsfeldern stehen, eine Hafensilhouette prägen, aus Dünen in den Himmel ragen oder den Wellen des Meeres trotzen. Einige Leuchttürme haben es sogar als Symbol für Strand, Wind und nordische Frische auf Anzeigen und Plakate gebracht, sind Filmkulissen und zu Kinderbuchhelden geworden, sie wurden zum Wahrzeichen mancher Region.

Die Ausstellung versucht, mit großformatigen Fotos von Reinhard Scheiblich die Faszination der Leuchttürme wiederzugeben. Es werden Einblicke ermöglicht, wo sonst die Türen für Besucher verschlossen bleiben. Zum Teil unbekannte Geschichten werden mit historischem Bildmaterial dokumentiert.

Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 14 Uhr (an Feiertagen geschlossen)

Begleitprogramm zu Deutschlands Leuchttürme

8. November2016, 18 Uhr:

Vortrag von Hans Joachim Luttermann, Rostock: „Der Leuchtturm Greifswalder Oie und seine Insel“

30. November 2016, 18 Uhr:

Vortrag von PD Dr. Helmut Stubbe da Luz: „Cuxhaven im Dunkeln, Helgoland strahlt. Napoleons Kontinentalsperre (1806-1813/14) und die Leuchttürme der Nordseeküste“

6. Dezember 2016, 18 Uhr:

Vortrag von Hans Helge Staack, Stuhr-Neukrug: „Die Leuchttürme an der Elbe“

8. Februar 2017, 18 Uhr:

Kommentierte Führung mit dem Ausstellungskurator, Reinhard Scheiblich: „Ein Fotograf und sein Motiv – Regen, Sturm und steile Treppen“

16. Februar 2017, 18 Uhr:

„Lange Nacht der Sturmflut“

28. Februar 2017, 18 Uhr:

Finissage der Ausstellung. Vortrag von Wolfgang Stöck, Tönning: „Geschichte, Technik und Anekdoten – die Leuchttürme an Schleswig-Holsteins Nordseeküste“

Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität

Holstenhofweg 85, Marienthal