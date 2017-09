Dance Night in der Drostei Pinneberg

Pinneberg. Meusel’s Landdrostei und die Eventagentur Blankenese Emotions laden am 2. Oktober 2017 ab 21 Uhr zur dritten „Dance Night 3.0“ ein.

Nach dem Erfolg der ersten beiden Tanzveranstaltungen findet nun die nächste Dance Night in den historischen Barock-Sälen der Drostei in Pinneberg statt.

Niklas Letz, Geschäftsführer der Eventagentur Blankenese Emotions erklärt: „Wir sind mit den ersten Tanzveranstaltungen absolut zufrieden und werden nach der Sommerpause das Veranstaltungsformat weiterführen. Im Vordergrund steht auch am 2. Oktober wieder ein stimmungsvoller Abend in eleganter Atmosphäre in den historischen Sälen der Drostei, mit viel Tanz, Spaß und Drinks. Snacks und Getränke werden zu moderaten Preisen angeboten. Und auch für Live-Musik ist wieder gesorgt.“

Neben DJ Stephan Saltuari und Live-Saxofonist Hubert Fersterer erwartet die Gäste ein Welcome-Drink for free.

Für den sicheren Heimweg sorgt ein Partner der Agentur. Im Umkreis von 10 Kilometern werden die Gäste kostenfrei und bequem nach Hause chauffiert.

Der Eintrittspreis im Vorverkauf beträgt 15 Euro. Anmeldung unter www.eventagentur-blankenese.de/events.

Karten an der Abendkasse gibt es für 20 Euro.

Meusel’s Landdrostei

Dingstätte 23, 25421 Pinneberg