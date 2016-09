Comedian Özcan Cosar zu Gast im Grünspan

Hamburg. In seinem zweiten Programm „Du hast dich voll verändert“ nimmt Comedian Özcan Cosar die Zuschauer mit auf die Reise der beruflichen Selbstfindung eines jungen Mannes zwischen zweier Kulturen, der vor den alles entscheidenden Fragen steht: Wo warten Karriere-Chancen, wenn man mit einer Extraportion Talent und Interesse gesegnet ist, aber mitten im „hab-noch-nicht-alles-ausprobiert-Modus“ steckt?

Was tun, wenn der Vater auf Familienrettung durch eine Bänkerlaufbahn des Sohnes hofft? Oder die Kumpels dem in der Kneipe jobbenden Deutsch-Türken knallhart vor Augen führen: „Was, du wärst damit zufrieden dein Leben lang Tabletts zur tragen?“ Auf welchen Zug springt man da auf? Wie kriegt man die Kurve? Antworten darauf und noch viel mehr gibt es am 30.10.2016 live im Grünspan.

Termin: 30. Oktober 2016 im Grünspan, Große Freiheit 58, Einlass um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Tickets: 19 Euro zzgl. Gebühren unter 270 11 69, www.mittendrin-gmbh.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.