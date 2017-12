Christmas run to tree in Rissen

Rissen. Am 16. und 17. Dezember 2017 finden wieder Hamburgs einzige Waldweihnachtsläufe „Christmas run to tree“ statt. Bei diesem ungewöhnlichen Lauferlebnis für jedermann im Naherholungsgebiet Klövensteen in Rissen verbindet sich in der kalorienreichen Adventszeit gesundes Sporttreiben mit entspanntem Christbaumkauf. Auch in diesem Jahr dabei: der Sonderlauf „Christmas Wuff – Run with your dog“.

Der Weihnachtslauf mit Distanzen über sechs und zwölf Kilometer lebt zum einen von seiner Naturnähe und den landschaftlichen Besonderheiten des Forstgebietes, inklusive des 10.000 Jahre alten Naturschutzgebietes Schnaakenmoor und des größten Hamburger Wildgeheges. Zum anderen zeichnet diesen Lauf am dritten Adventswochenende eine außergewöhnliche Symbiose aus: Mit der Anmeldung können Christbäume aus ökologischer Waldwirtschaft vorbestellt, beim Förstereiverkauf im Wildgehege selbst ausgesucht und gleich mitgenommen werden. Ausgefallen ist zudem auch die Ehrung im Ziel: Alle Finisher erhalten ein eigens kreiertes Lebkuchenherz mit dem berühmten grünen „Waldgeist“.

Auch in diesem Jahr findet am Samstagvormittag um 11 Uhr „Christmas Wuff – Run with your dog“ statt. Dieser im norddeutschen Raum wohl einzigartige Sonderlauf mit Halter und Hund bildet den Auftakt im Rahmen des „Christmas Run to tree-Laufwochenendes“. Konzipiert als eigenständiger Sechs Kilometer-Waldlauf wird zeitversetzt in Gruppen gestartet. Alle Hunde sind an einem Brustgeschirr angeleint.

Alle weiteren Informationen zumm Weihnachtslauf gibt es online.