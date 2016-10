Berliner Band „pretty mery k“ in Hamburg

Die Band machte weiter und zwar als Trio. Frei nach dem Motto „Was nicht passt, wird passend gemacht“ vergruben sich die drei Musiker im Proberaum und arrangierten alle alten Songs neu. Die Bassfunktion wurde zwischen Sängerin und Schlagzeuger aufgeteilt, die Arrangements reduzierter und transparenter. Bald wurde klar: Was zunächst als Kompromiss gedacht war, ist eine Riesenchance. Ein neuer, kraftvoller und eigenwilliger Sound entsteht.

Mit diesem frischem Wind unter den Flügeln begeben sich „pretty mery k“ in einen kreativen Rausch und innerhalb kurzer Zeit entstehen sechs neue Songs. Der Namensgeber „Big brown Eyes“ dürfte dabei wohl der poppigste und fröhlichste Song der Platte sein. Aber auch bei ihm scheint durch, was den Sound des Trios so besonders macht: die düstere Eleganz der Songs, ihr kaum zu verleugnender Schwermut, die deutlich wahrnehmbare, aber nie übertriebene Experimentierfreudigkeit.

Nun präsentiert die Band ihre Schaffenszeit live im Freundlich + Kompetent.

Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Freundlich + Kompetent

Hamburger Straße 13, Mundsburg