Beatrice Reszat im Reepschlägerhaus

Wedel. Schriftstellerin und Songtexterin Beatrice Reszat kommt am 26. Januar 2018 für eine Lesung ins Reepschlägerhaus nach Wedel. Neben Ausschnitten aus ihrem Buch „Mutmachbuch für Träumer“ präsentiert die Künstlerin auch ihre eigenen Songs.

Thomas Gottschalk holte sie zum Bayerischen Rundfunk, Bill Gates zum Interview und Udo Lindenberg und Peter Maffay wollen ihre Texte. Schriftstellerin, Songtexterin, Moderatorin und Life Coach Beatrice Reszat glänzt auf vielen Bühnen und hat viel zu erzählen. Für ihre Songtexte wurde die Künstlerin mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Der Hit „Horizont“, für den sie den Text schrieb, ist der Titelsong des gleichnamigen Udo Lindenberg Musicals – das erfolgreichste Musical Berlins. Für den weltberühmten Bestseller „Die unendliche Geschichte“ schrieb Beatrice Reszat die Songtexte für die Musical-Version.

Mit ihrem aktuellen Buch „Mutmachbuch für Träumer – denn hinterm Horizont geht’s weiter!“ kommt Reszat am 26. Januar um 20 Uhr nach Wedel in die Teestube Reepschlägerhaus. Mit ihrem Programm ist sie seit über einem Jahr auf Deutschlands Bühnen unterwegs. Humorvoll erzählt sie Geschichten, liest aus ihrem Buch und singt ihre eigenen Songs. Außerdem schreibt die Autorin für das Fernsehen, Kolumnen für verschiedene Zeitungen und hilft Menschen in ihren Schreibworkshops und Mutmach-Coachings.

Eintritt: 10 Euro

Weitere Informationen gibt es online.

Teestube Reepschlägerhaus

Schauenburgerstraße 4, Wedel