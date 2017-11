Ball for all der Lebenshilfe Hamburg

Altona. Am 25. November 2017 findet wieder der Lebenshilfe Ball im Bürgertreff Altona statt. Bereits zum fünften Mal kann gemeinsam gefeiert, getanzt und gegessen werden.

Ab sofort sind Karten für den „Ball for all“ erhältlich. Im Preis von 15 Euro sind Getränke und leckere Kleinigkeiten enthalten. Außerdem können Gäste tolle Preise bei der Verlosung gewinnen: Karten für die Elbphilharmonie.

Ball-Beginn: 20 Uhr

Die Karten können Interessenten direkt bei der Lebenshilfe bestellen und bezahlen. Die karten können in der Geschäftsstelle abgeholt oder am Ballabend in Empfang genommen werden.

Weitere Informationen dazu gibt es hier.

Bürgertreff Altona

Gefionstraße 3 (Kuppelsaal), Altona