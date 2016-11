Auch Jugendliche mit Handicap wollen einen Beruf

Hamburg. Am 8. und 9. November 2016 finden im Berufsbildungswerk Hamburg und der Berufsschule BS24 von jeweils 9 bis 12.30 Uhr Tage der offenen Tür statt, um zu zeigen, dass auch Jugendliche mit Handicap einen Beruf erlernen können.

Über 480 junge Menschen mit Handicap zwischen 17 und 26 Jahren machen im Berufsbildungswerk (BBW) eine Berufsausbildung oder nehmen an einer Berufsvorbereitung teil. Sie alle kommen mit einer Behinderung zum BBW – zum Beispiel eine starke Lerneinschränkung oder eine psychische Behinderung – und wären aufgrund ihres fehlenden ersten Schulabschlusses oder ihrer Autismus-Diagnose auf dem allgemeinen Ausbildungsmarkt chancenlos.

Im BBW erhalten sie seit 35 Jahren viel Unterstützung beim Lernen und auf dem Weg in das Arbeitsleben und können zwischen 22 Berufsabschlüssen wählen. Dabei ist das Handwerk (zum Beispiel Metall, Fahrrad, Holz, Gartenbau) ebenso vertreten wie verschiedene Dienstleistungsberufe. Neu ist die Ausbildung und Berufsvorbereitung im Dialogmarketing, die sich für junge Menschen mit körperlichem Handicap und mit Kommunikationstalent eignet.

Zwischen 700 und 800 Schüler, Lehrer, Beratungsstellenmitarbeiter und Eltern nehmen jedes Jahr die Gelegenheit wahr, sich am Tag der offenen Tür über das Ausbildungsunternehmen zu informieren. Alle Ausbildungsräume, Werkstätten und Schulräume sind geöffnet, die Teilnehmer erklären den jungen und älteren Besuchern ihren Beruf und lassen sie selber Hand anlegen – beim Locken drehen im Friseursalon, beim Kommissionieren im Lagerbereich, beim Blutdruckmessen in der Pflege. Die angehenden Verkäuferinnen und Verkäufer bieten in der Tischlerei gefertigte Holzprodukte zum Verkauf an, bei den Fachpraktikern für Bäckereien dürfen alle probieren. Die Sportpädagogen sorgen in der Turnhalle für sportliche Abwechslung.

Berufsbildungswerk Hamburg

Reichsbahnstraße 53, Eidelstedt