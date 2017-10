Altonale Kunstherbst im Cruise Center

Am 28. und 29. Oktober findet im Cruise Center Altona die „Atonale Kunstherbst“ statt. Sie bietet Künstlern aus der Umgebung die Möglichkeit, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und ihre Objekte zum Verkauf anzubieten.

Zum elften Mal zeigen sich Kunst und Künstler aus Hamburg und der Region, aber auch aus dem Ausland. Erstmals kann man in diesem Jahr im Cruise Center Altona „Kunst sehen und Kunst kaufen“ – damit findet die Veranstaltung auf einer fast doppelt so große Fläche wie in den vergangenen Jahren statt. Seit 2007 widmet sich die „Atonale Kunstherbst“ der Präsentation und dem Verkauf aktueller Kunst. Ziel ist, nachhaltige und offene Netzwerke für Kunst und Kultur in der Region zu etablieren und die Menschen in Altona, in Hamburg und darüber hinaus für Kunst zu begeistern.

Große Künstlerinnen aus Hamburg

Kunstbegeisterte können in einer Sonderschau Werke der Malerin Gude Schaal entdecken, die 1915 in Altona geboren wurde und in den 1930er Jahren hier wirkte. Als junge Frau arbeitete sie als Buchillustratorin und begann später mit der Ölmalerei.

Regisseur Rasmus Gerlach wird über eine andere große Hamburger Künstlerin sprechen: Hanne Darboven. Im Juni 2017 stellte er seinen Dokumentarfilm „Timeswings – Hanne Darbovens Kunst“ fertig. Am Sonntag wird ein Werk der Darbovens versteigert. Ebenfalls „unter den Hammer“ kommen bei der Auktion ein handsigniertes Plakat von Horst Jansen sowie mehr als 30 weitere Werke von Künstler*innen des diesjährigen Kunstherbst.

Schwerpunkt Skulpturen

Beim diesjährigen Kunstherbst werden mehr Bildhauer als je zuvor ausstellen – mit dabei sind Skulpturen aus Holz, Bronze, Keramik, Ton und vielen anderen Materialien. „Special Guest“ ist der friesische Holzbildhauer Hauke Jessen, der vor Ort in seine Werke einführen und Beispiele seiner bildhauerischen Arbeit geben wird. Andrea Bielicki-Helms vereint in ihrer Keramik-Kunst „Schönes und Nützliches“ wie kaum eine andere. Volker Friedrich schnitzt Holzskulpturen: bekleidete Figuren, Pilze und Alltagsgegenstände, die durch ihre Einfachheit und Direktheit bestechen. Bei den Arbeiten von Bettina Steinborn handelt es sich um Bronze-Figuren, die ganz spezifische Gefühlsregungen zeigen.

Schwerpunkt Fotografie

Der gebürtige Amerikaner und frühere Kameramann Curtis Lee Mitchell ließ sich 2002 dauerhaft in Deutschland nieder und begann, die beim diesjährigen Kunstherbst ausgestellten Makrofotografien zu produzieren. Die Spezialität des Hamburger Fotografen Thomas Byczkowski sind Portraits und Langzeit-Dokumentationen. Vergänglichkeit ist für Susanne Helmert das zentrale Thema ihrer künstlerischen Auseinandersetzung. Ihre Motive findet sie in alten, verlassenen Häusern weit ab der Zivilisation. Ihre Fotografien bearbeitet sie nachträglich mit Bienenwachs und Ölfarbe und erzeugt so eine ganz besondere Wirkung

Kunstherbst zum Mitmachen

Unter dem Titel „Luma Dada“entstehen auf dem Kunstherbst Stop Motion Filme mit Publikumsinteraktion:Cecile Noldus macht Trickfilme mit Puppen und manchmal wird das Publikum als Puppe instruiert.

Zu Gast ist auch Wittes Witt, einer der bekanntesten Zauberkünstler Deutschlands. Er zeigt seine Fluxus-Zauberkunst, bei der Zuschauer aktiv in das Geschehen eingreifen können. Die Künstlerinnen Helena Rennkamp und Heike Stephan laden in der Aktion „Little Planet“ Kinder und Erwachsene dazu ein, spielerisch, experimentell und spontan kleine Welten zu gestalten: gemalt, gezeichnet, geklebt, umwickelt – der Tisch ist reich gedeckt mit verschiedensten Materialien.

Termin: 28. und 29. Oktober von 11-18 Uhr im Cruise Center Altona, Van-der-Smissen-Straße 5, 22767 Hamburg. tagesticket 7 Euro, erm. 5 Euro. Weitere Informationen zu Atonale Herbstkunst hier.