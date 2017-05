Alfons – Das Geheimnis meiner Schönheit

St. Pauli. Alfons, der französische Reporter und Kabarettist, kommt am 19. Mai 2017 um 20 Uhr ins St. Pauli Theater. In seinem aktuellen Bühnenprogramm erzählt Alfons von seiner Jugend in Frankreich und wie er das wurde, was er heute ist: ein französischer Reporter in Deutschland mit seiner ganz eigenen Sicht der Welt. So entsteht eine warmherzige Mischung aus Theaterabend, Comedy und poetischen Momenten.

In „Das Geheimnis meiner Schönheit“ widmet sich Alfons philosophisch den tiefschürfenden Fragen des Lebens: mit journalistischer Akribie ergründet er das Verhältnis von Mensch, Natur und den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn. Und er erläutert auf erhellende Weise den Zusammenhang zwischen Katholizismus und der nackten Rückansicht einer gewissen Fanny.

Vor allem aber erzählt er die Geschichte des kleinen Alfons, der von seiner Mutter für zwei ganze Monate auf einen Bauernhof verbannt wird – raus aus Paris, rein in die tiefste einsamkeit der Provence, der gesunden Luft wegen. Zum Glück findet er dort nicht nur die erwartete Tristesse, sondern auch Augustin. Beim allabendlichen Sternegucken sprechen der alte Bauer und der neunjährige Großstadtjunge über die kleinen und großen Fragen des Universums.

Karten gibt es unter www.st-pauli-theater.de oder unter Telefon 47 11 06 66 und an den bekannten Theaterkassen.

St. Pauli Theater

Spielbudenplatz 29, St. Pauli