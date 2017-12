Leuchtender Pfahlewer für zu Hause

Der Weg zur Gewichtsreduktion stellt speziell für schwer übergewichtige Menschen ein Problem dar. Diäten, inklusive Jojo-Effekt, sind für betroffene Menschen dauerhaft eine hohe Belastung und Gesundheitsgefährdung. Aber nur durch Gewichtsreduktion können Folgeerkrankungen wie Dia – betes vermieden und ein längeres, gesünderes Leben erreicht werden.

Auswege aus der Fettleibigkeit zeigen im Dezember die Experten des Adipositaszentrums des Asklepios Westklinikums auf. Dipl.-Ökotrophologin Sandra Loddo stellt individuelle Ernährungstherapien vor. Sie liefert Interessierten und Betroffenen wertvolle Tipps für die Ernährungsumstellung.

Über operative Maßnahmen zu einer dauerhaften Gewichtsreduktion berichten die Chirurgen des Adipositaszentrums. So erklärt das Team unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. habil Thomas Carus, Chefarzt Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie-Zentrum für Minimal – invasive Chirurgie, Operationsformen wie Magenband und Schlauchmagen. Über den Erfolg einer operativen Maßnahme entscheidet auch die Nachsorge und intensive Nachbetreuung, darüber wird an diesem Abend Oberarzt Dr. Peter Pick berichten. Im Anschluss an die Vorträge steht das Team in einer Fragerunde zur Verfügung. Ergänzend hierzu berichten eingeladene Patienten über ihre Behandlungen und die Erfolge.

Bereits seit 2003 arbeiten im zertifizierten Adipositaszentrum Chirurgen, Kardiologen, Diabetologen, Orthopäden, Physiotherapeuten und Ökotrophologen interdisziplinär zusammen.

Di., 5. Dezember, 18.30 Uhr, Suurheid 20, Rissen