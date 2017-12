Krimispaß zum Vier-Gang-Menü

150 Banner, mehr als 1.000 Plakate, 100 lebensgroße Feuerwehrleute aus Pappe und 40.000 Flyer – die Freiwillige Feuerwehr im Hamburger Westen meint es ernst. Unter dem Motto „Sei dabei – Ehrensache“ suchen die Wehren zwischen Rissen und Altona nach Verstärkung. Mit über 1.000 Einsätzen im Jahr rückt statistisch betrachtet drei Mal am Tag eine der neun Wehren aus, um Menschen in Not zu helfen. Dabei ist das Einsatzspektrum weit gefächert. Interessierte können sich im Internet informieren.