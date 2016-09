Hell or high water – Wilder Westen heute

Toby (Chris Pine), geschieden und Vater von zwei Kindern, fasst mit seinem frisch aus dem Gefängnis entlassenen Bruder Tanner (Ben Foster) einen verzweifelten Plan: Sie wollen die Familienfarm im Westen von Texas retten. Dafür schrecken sie auch vor Straftaten nicht zurück und überfallen gleich mehrere Banken. Mit dem erbeuteten Geld wollen sie verhindern, dass ihr Heim und die dazugehörigen Ländereien zurück an den Staat gehen. Allerdings bleiben ihre Taten nicht lange unbemerkt. Der kompromisslose Texas Ranger Marcus Hamilton (Jeff Bridges) steht kurz vor dem Ruhestand und hofft auf seinen letzten großen Triumph. Gemeinsam mit seinem Partner Alberto Parker (Gil Birmingham) folgt er der Spur der Brüder und macht Jagd auf sie. Geschnappt zu werden kommt für Toby und Tanner jedoch nicht in Frage.

In David Mackenzies Gegenwartswestern kollidieren der alte und neue Westen. Es geht um strukturelle Gewalt, welche die Folge aus der Ausbeutung und Drangsalierung der Bankkunden durch Geldinstitute ist. Mackenzie findet dabei den richtigen Ton und verbindet soziale Anklage und knochentrockenen Witz sowie bewegende Schicksale und Wildweststimmung.

Der Titel „Hell or high water“ nimmt Bezug auf die englische Redewendung „Come hell or high water“, was im übertragenen Sinn so viel bedeutet wie „Komme, was da wolle“. Seine Premiere feierte der Western bereits im Mai 2016 auf den Filmfestspielen von Cannes in der Sektion „Un Certain Regard“.

Ab 20. Oktober