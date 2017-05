Get out – Panik bei den Schwiegereltern

Der New Yorker Fotograf Chris (Daniel Kaluuya) fährt das erste Mal über das Wochenende mit seiner Freundin Rose (Allison Williams) zu deren Eltern in das abgelegene Landhaus im Grünen. Entgegen seiner Bedenken, sie könnten ihn ablehnen, weil er schwarz ist, wird Chris herzlich empfangen. Vielleicht sogar ein wenig zu herzlich.

Vater Dean (Bradley Whitford) lässt durchblicken, dass er doch nicht frei von Rassismus ist, Bruder Jeremy (Caleb Landry Jones) provoziert aggressiv während des Dinners, indem er unangenehme Fragen stellt, und Mutter Missy (Catherine Keener) schwört auf Hypnose und legt gleich in der ersten Nacht ungefragt mit einer Sitzung los. Verständlich also, dass Chris’ Kumpel Rod (Milton Lil Rey Howery) von zu Hause aus den dringenden Ratschlag gibt, das Haus der Schwiegereltern in spe schnellstmöglich zu verlassen. Regisseur Jordan Peele, der sonst durch seine Arbeit als Comedy- Autor und Darsteller in Komödien bekannt ist, schuf mit „Get out“ einen spannenden und bizarren Film mit Horrorelementen, bei dem zwischendurch immer wieder herzhaft gelacht werden darf. Durch dieses Spiel von Spannung und Entspannung entsteht ein satirischer Charakter, ohne dass dabei die Handlung ins Lächerliche gezogen wird. Auch die in den USA noch immer weit verbreitete Ablehnung von Schwarzen fließt gekonnt in die Handlung ein. Was als harmloser Wochenendbesuch startet, entwickelt sich zu bissiger Gesellschaftskritik. Das Absurde liegt nach Meinung von Peele nämlich nicht im Fantastischen, sondern in der Realität.

Ab 4. Mai