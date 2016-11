Florence Foster Jenkins – Schiefes Trällern

Es geht zurück in die Zauberer-Welt von J. K. Rowling: 1926 macht Magiezoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) auf seiner Exkursion einen Zwischenstop in New York. Nicht-Zauberer Jacob, ein magischer Koffer und entlaufende Tierwesen aus Newts Sammlung sorgen dabei in der magischen und in der Muggel-Welt für reichlich Schwierigkeiten.

Regie führte David Yates, der auch schon die letzten vier Harry-Potter-Filme inszenierte.

Ab 17. November