Engelbiester

Die Elbschlossresidenz zeigt ab dem 5. Dezember Plastiken der Künstlerin Ilona von See. Sie gründete 1978 ihr eigenes Keramikatelier TonArt in Blankenese. Durch kontinuierliche Besuche an weiterbildenden Kursen erweiterte sie ihr Spektrum und integrierte es in ihre künstlerische, kreative Arbeit. Aus der Tradition ihrer Lehrmeisterin Monika Maetzel entwickelte sie die Art der glasierten Kleinplastiken neben der Schlichtheit von Terracotta-Stelen. Durch Barlach und Botero inspiriert überzeichnet sie die minimalistisch gehaltenen figürlichen Plastiken in der Länge und Breite.

Elbchaussee 374

Nienstedt