Bestehen gesichert

Geschichtenerzählerin mit Pinsel und Stift: Die Künstlerin Möbius ist Absolventin der hamburgischen Hochschule für Bildende Künste und ist seit gut einem Vierteljahrhundert als freie Künstlerin unterwegs – auf den Straßen von Ottensen, St. Pauli und sonst wo in der Stadt, im Casino, auf Platte oder auf dem Rummel, im Rotlicht oder im schwarzen Gespensterwald – ihre Bühnen laden ein zum Blick auf Existenzen mittendrin oder am sozialen Rande, meist an der Schneide von Surrealem und Realem, Traum und Albtraum, Fantas – tischem und Groteskem. In der nun verlängerten Ausstellung im Stadtteilarchiv Ottensen öffnet die Künstlerin ein Füllhorn an Märchen, Gaunergeschichten, Zoten, Lehr – stücken im Gewande vielfäl – tiger Kunststile-Erinnerungen etwa an Grosz oder Beckmann, meist aber in eigenen Stilwelten zwischen hauchzarter Impression und expressiver Gestik. Zu sehen sind in der historischen Hinterhofgalerie 57 Gemälde und Grafiken. Eintritt frei.

Di. u. Mi., 9.30-13 Uhr und 14-16.30 Uhr; Do., 14-19 Uhr oder nach Vereinbarung.



Bis 1. Februar, Zeißstraße 28, Ottensen