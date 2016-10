Kleinanzeigen 3, November 2016

Kleinanzeigen

Job & Arbeit

Ihre pers. Assistenz i. d. Elbvororten: Fahrdienste, vertrauensv. Begleitung u. kultiv. Gesellschaft, Hilfe im u. ums Haus. Ich freue mich auf Ihren Anruf Ihr Elbservice Andreas Rohde Tel. 040/86 62 66 09



Haushaltshilfe, zuverlässig, erfahren mit guten Referenzen für Familienhaushalt 3 x 3 Std. oder 2 x 4 Std./Woche gesucht. Tel. 0162/94 29 186



Sie möchten Ordnung in Ihrem Papierkram haben: Versicherungsunterlagen, Schriftverkehr, Belege f.d. Steuer etc. Ich helfe Ihnen und Sie haben mehr Freizeit. Anruf genügt. Tel. 0162/45 01 869



Ich mache Sie mobil – mit Ihrem oder meinem PKW. Ob zu einem Termin in der Nähe o. für längere Fahrten (Ausflüge/Reisen), auch Kleintransporte mögl. Andreas Rohde Tel. 040/86 62 66 09



Kunstberatung. Pressearbeit und Profilierung für KünstlerInnen. Nachlassbetreuung, Beratung bei Anund Verkauf von Kunst und Antiquitäten für SammlerInnen und Laien. Tel. 040/84 050 355



Waldemar Bader – Klavierstimmen mit Qualitätsgarantie. Tel. 040/87 93 25 39



Maler- und sämtliche Fußbodenarbeiten. Tel. 04103/65 44 od. 0172/46 50 779



Suchen tüchtige, erf., zuverl., kinderliebe Haushaltshilfe für zwei Haushalte in Blankenese u. Nienstedten für ca. 15Std./Woche pro Haushalt, 3 Tage/Woche 14 Euro/Std. Nur auf Rechnung. Tel. 0172/51 63 911



Zuverlässige Frau mit Erfahrung sucht Arbeit im Haushalt auf Mini-Job-Basis, Teil- o. Vollzeit, gerne auch in der Kinderbetreuung. Tel. 0176/64 77 40 57



Frau sucht Arbeit im Haushalt. Putzen, Bügeln etc. Ich bin fleißig und verantwortungsbewusst. Tel. 0176/80 48 67 81



Frau mit Erfahrung und guter Referenz sucht Arbeit in Büro, Praxis oder Privathaushalt. Tel. 0162/96 26 823



Nette Frau aus Armenien sucht Arbeit im Haushalt, aller Art. Tel. 0176/70 76 35 53



Suche eine zuverlässige, deutschsprechende Reinmachefrau in Blankenese für 4 Stunden/Woche, wenn möglich Freitags. Tel. 040/81 95 75 59



Exam. Altenpflegerin und Krankenschwester sucht Arbeit als Seniorenbetreuung oder Sterbebegleithilfe, auch Nachtwache, zuverlässig und flexibel. Sie erreichen mich unter Tel. 0170/ 74 36 163



Moderne Praxis mit jungem Team sucht zur Verstärkung eine freundliche, motivierte und zuverlässige ZFA für die Bereiche Anmeldung und Assistenz. Parkplätze und SBahnanschluss sind direkt vor der Tür. Bitte bewerben Sie sich per Mail unter: m.bruder@ mikroendo.de oder per Post: Michael Bruder, Otto-Ernst-Str. 3, 22605 Hamburg- Othmarschen.



Familie in Rissen sucht gründliche und erfahrene Haushaltshilfe mit sehr guten Deutschkenntnissen an drei Tagen die Woche (ca. 10-12h, ab 13 Euro/Std.) Dienstbeginn ca. 7.30 Uhr. Tel. 0172/67 13 175



Frau sucht Arbeit im Haushalt, Putzen, Bügeln etc. Tel. 0157/74 54 02 34



Frau sucht Arbeit im Haushalt. Kann alles erledigen. Bin fleißig, verantwortlich und pünktlich. Tel. 0151/55 52 39 16



Suche deutschsprechende Hilfe für Haus und Büro in HH-Rissen. Tel. 040/81 75 00 oder 0157/77 33 10 101



Alter Mann sucht junge Frau für 60 Euro. 2 x monatlich/2Std, Haushaltshilfe, Busschleife Elbchaussee. Tel. 040/86 64 25 00



Fensterreinigung nach Hausfrauenart. Tel. 832 51 21



Minijob (13,3 Std./Woche) Kinderbetreuung in der Kuschelhöhle. Deutsch als Muttersprache und Flexibilität bei den Arbeitszeiten (7:00 bis 19:00) Voraussetzung. Keine Ausbildung nötig. Tel. 0160/96 76 77 33



Sie suchen eine erfahrene, zuverlässige und selbstständige Haushaltshilfe? Dann melden Sie sich bei mir! Ich erledige jede Hausarbeit, dazu habe ich gute Referenzen. Tel. 0176/28 17 64 41



Buchhalter/in mit Erfahrung für privaten Haushalt in den Elbvororten gesucht. Aufgabe: FiBu zur Vorbereitung für den Stber., Zeiten nach Absprache. Chiffre 11473

Für unseren 3-Personen-Haushalt in Hamburg Othmarschen suchen wir eine versierte Bügelfrau, die einmal wöchentlich vormittags für ca. 4 Stunden zu uns kommt. Bei Interesse freue ich mich auf Ihren Anruf unter Tel. 0175/52 10 00 09



Wir suchen für unseren Kindergarten in Blankenese eine kinderfreundliche Haushaltshilfe von Mo – Fr für die Mittagszeit von 12 – 14 Uhr auf Minijob-Basis. Bei Interesse bitte melden unter Tel. 040/28 66 88 81



Sie brauchen Unterstützung bei Ihrem Papierkram, Ablage, Buchhaltung o.ä. Ich erledige gern alle anfallenden Arbeiten für Sie auf Honorarbasis. Tel. 040/866 37 57



Gardinenwaschen n. Hausfrauenart, strahlend weiß, innerhalb von 24 Std. Tel. 832 51 21



Putzperle gesucht, zuverlässig, gründlich, selbstständig arbeitend, 3 Std. wöchentlich, auf Basis eines Mini-Job-Vertrages, für Privathaushalt in HH-Rissen. Tel. 0175/22 88 332



Kleine familiäre Einrichtung in Klein Flottbek sucht zum 1.11.2016 für die jüngere Gruppe eine liebevolle, begeisterungsfähige Erzieherin, die gerne kreativ und teamorientiert arbeitet um so den Alltag in der Kita mit zu gestalten. Die Arbeitszeiten sind Mo – Fr 9:00 – 13:00 Uhr. Wir würden uns freuen Sie in unserem Team begrüßen zu können. Kontakt: kindergarten.am.jenischpark@aol.com



Hauswirtschaftsleiterin, tierlieb, sehr gute Köchin, pflegeerfahren, sucht Anstellung, auch TZ möglich. Referenzen vorhanden. Tel. 04103/703 25 00.

Gärtner übernimmt Gartenarbeiten aller Art, Rollrasen inkl. Verlegen, Maulwurfnetz, Zäune, Teichpflege, Hochdruckarbeiten, Neubepflanzung, Hecken-, Sträucher- u. Baumschnitt, Steinarbeit. Festpreise. Tel. 04103 / 188 25 60