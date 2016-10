Kleinanzeigen 2, November 2016

Kleinanzeigen

Auto & Boot

BMW X3 Winterräder incl. orig. Alufelgen, ein Restwinter gelaufen. Original BMW Alufelgen mit Dunlop-Winterreifen 235/55R17. Kontakt: Tel. 040/86 20 48

Garage in Othmarschen zu vermieten, 100 Euro. Tel. 040/82 29 34 13

Du & ich

Hamburgerin, 78 J., NR, sucht nette Dame für Freizeitaktivitäten. Tel. 040/87 35 53



Ich, männlich, 50 Jahre, 185cm, 80 kg, suche nette Sie zum Kennenlernen und für gemeinsame Unternehmungen. Chiffre 11475



Für unseren monatlichen Canasta-Nachmittag suchen wir nette Damen +/- 65 J. zur Verstärkung. Tel. 04101/24 070



Ich, 86 Jahre, weiblich, ziemlich fit und interessiert, suche jemand, der mit mir Konzerte, Kunsthalle und Kino besucht. Chiffre 11472

Gutaussehender schl. Mann 41, schw.haar., NR. gepflegtes Erscheinungsbild, sucht die spannende Dauerfreundschaft – mit der gebotenen hanseatische Diskretion -, zur attraktiven Sie (25 – 52) oder z. tolerantem Paar. Tel. 0152/51 92 25 50



Welche +/- 70er, w/m, will mit mir (m) eine Woche durch Görlitz (s.Prof. Kiesow) schlendern/wandern? Tel. 0160/14 29 168



Flohmarkt

Golfschläger, verschiedene Marken, auch Putter, Stück 5 Euro, Pinneberg. Tel. 0176/72 95 48 24



Verkaufe neuwertige Kinder-/Jugend Kleidung, Gr. 158/164 inkl. Schuhe/Parka sowie einen neuen Nerzmantel Gr. 36/38. Tel. 0172/81 39 942



Das kleine rote Sofa,Zweisitzer, Cramer 2C, sehr guter Zustand, 350 Euro. Tel. 040/86 94 34



Kaufe antiquarische Bücher, alte Dokumente und Postkarten aus Kunst, Literatur und Wissenschaft. Othmarschen, Tel. 040/79 30 50 14 od. 0171/21 24 160



Klavier zu verkaufen, Marke W.Steinborg, Erle gewachst, sehr gepflegt, mit Stummschaltsystem von Technic, Klavierhocker u.umfangreiche Notensammlung, VB 3.200 Euro. Tel. 040/81 39 11

Bücher nicht wegwerfen, ich hole kostenlos bei Ihnen ab (Auch größere Mengen wegen Umzug, Nachlass etc.) Tel. 04122/92 93 10



Großer Winter-Sport-Flohmarkt, Kleidung und Zubehör für div. Sportarten, am 12.11.16 von 9 – 13Uhr in der Aula des Gymn. Blankenese, Stand 5 Euro/Meter. Anmeldung an: flohmarkt@gymnasium-blankenese.de

Stressless: Sitzgarnitur 2 + 1, neuwertig, Leder hellbeige, Hochlehner verstellbar, VB 1.800 Euro. Tel. 040/86 63 186



Didriksons Jacke „Thelma“ dkl.blau, Gr. 48, wind- u. wasserdicht, atmungsaktiv, neuwertig. NP 230 Euro – VK 170 Euro. Tel. 0172/67 31 646



Design Klassiker Sessel aus handgearbeiteten Kirschbaumholz in RUND,mit schwarzem Ledersitz. Einzelanfertigung,ein Eyecatcher,VB 300Euro; Freischwinger, ital.Design,Chrom/schwarzes Büffelleder, neuw. VB 80Euro. Tel. 040/86 69 39 94

Designerlampe, Original Garpyen, Metallfuß, drehbar, Gewichtscontrol. Mattsilber, heller Schirm, VB 125 Euro; Bose Subwoofer Acoutimass, 1 Bassbox, 2 Hochtöner für Radio oder FS Kinosound, VB 250 Euro. Tel. 040/86 69 39 94

Heckenschere, Gardena – Accu – Teleskop, 1 Jahr alt (6/2015) NP 160 Euro, 2 x benutzt, umständehalber 80 Euro. Tel. 040/86 40 91



Kleine Holzschiffe u. Hafenanlagen, auf der Unterseite gestempelt mit einer Zahl u. evtl. Köster, Glocke u. Buchstabe zu kaufen gesucht. Gern auch Einzelstück. Tel. 04105/76 418



Vorweihnachtlicher Flohmarkt rund ums Kind in der Kita Seestraße am Sa., 16.11.2016. von 14-17 Uhr mit Kaffee und Kuchen in der Seestraße 1 in Groß Flottbek. Anmeldung von Verkaufstischen unter Tel. 040/82 45 05 möglich



1 Bergamont Markenfahrrad 28“ mit tiefem Einstieg, 8 Gang Shimano Nabenschaltung, Nabendynamo, Beleuchtung StVO, Gepäckträger, Klick- Korb, kaum gefahren, neuwertig – Rahmenhöhe 52 in silber/schwarz von Privat zu verkaufen für 400 Euro. Tel. 0151/ 62 81 57 16



Ferien & Ruhe

HH Rissen, Komfort-Unterkunft sep., in sehr ruhigem Einzelhaus, bis zu 6 Personen. Tel. 040/81 60 45



MADEIRA / Canico de Baixo Private 2 Zi.- Lux.-Fewo. für zwei, 65m². Liebevoll u. perfekt ausgestattet. Hzg. Endetage, traumhafter Meerblick, südl. Ambiente. Ab 50 Euro/Tag. www.madeiraferienwohnung- rs.com Tel. 040/87 00 79 57 oder 0171/3080246



Für Ihre Urlaubszeit in Conil de la Frontera (Andalusien) am Atlantik vermiete ich Ihnen mein gepflegtes Einzelhaus (bis zu 4 Personen), strandnah. Kontakt: confro-fretwurst@gmx.de oder Tel. 0170/20 90 217



Schön gelegene kl. Wohnung mit separatem Eingang ca. 50qm, hochwertig eingerichtet in Jugend- Stil-Villa in Blankenese zu vermieten, langfristige bzw. kurzzeitige Vermietung möglich. Tel. 040/86 62 40 01



Bed & Breakfast in Blankenese von privat in freundlicher Atmosphäre, mit separatem Eingang. Tel. 040/87 97 12 43 oder 0173/63 50 699



Gästeapp. Elbchaussee u. FeWo Blankenese, Fischerhaus, Treppenviertel, Elblage, lux. u. voll eingerichtet, tage-wochenweise zu vermieten. (Prospekte) Vorzugskonditionen bei Monatsanmietung. Tel. 05223/69 93 72



Maasholm an der Schlei und Ostsee, neues lux. Ferienhaus, direkt am Hafen. 2 Schlafz., 2 Bäder, Terrasse, Garten, Sauna, Strandkorb, Einführungspreise! Prospekte. t.knipper@hotmail.de oder Tel. 05223/15 593

La Palma/Kanaren: Ferienhs. in Tazacorte (Westseite) zu verm. bis zu 4 Pers., kompl. ausgst., SATTV, 2 Terr. m.Meerblick, zentral + ruhig, 36 Euro/Tag f. 2 Pers., 5 Euro f.jede weitere Pers. Hausprospekt. Tel. 04103/91 99 42

Gästeappartment für 1-2 Personen, Duschbad u. Miniküche, in HH-Rissen, Wedeler Landstr., zwei Min. zur S-Bahn und einkaufen. Tel. 040/81 99 08 12

Westerland / Sylt komf. 2-Zi.App. m. Südloggia 2- 4 Pers. rhg. gelegen, Strand- u. Stadtnah, Stellplatz, noch Termine frei www.wiking-sylt.de, Dr. Roß- Str. 20, Tel. 04651/83 001