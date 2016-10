Kleinanzeigen 1, November 2016

Kleinanzeigen

Solventes Ehepaar (Dipl.Ing. i.R./Künstlerin) möchte zurück nach Blankenese u. sucht im Laufe des Jahres 2017 eine 2 – 3 Zi.-Whg. im I.Stock mit Blk. u. PKW-Stellplatz. Miete bis 1250 Euro. Tel. 0152/23 29 81 87



Zu mieten gesucht: großzügiger, heller, eigenständiger Büroraum (1 – 2 Räume) in netter Bürogemeinschaft in den Elbvororten. Meine Firma ist im Bereich des Anlagenbaus für die Getränkeindustrie (Bier) tätig. Kein Parteienverkehr. Bitte melden bei g.rabek@rabek.de



Lagerraum dringend gesucht im Hamburger Westen. Muss nicht groß sein, aber trocken und günstig. Tel. 0160/78 56 211



Sie wollen verkaufen oder vermieten? Wir arbeiten schnell & diskret! Immobilien-Kompetenz in den Elbvororten! WEST-ELBE Tel. 040/822 905 58



Suchen kleines Büro, ca. 40m², in Nienstedten, Blankenese oder Othmarschen, ab sofort. Tel. 0172/41 04 917 oder 0171/41 05 787



2 – 3 Zi.-Whg.in Blankenese zu kaufen gesucht! Chiffre 11474



Ehepaar sucht altersgerechte Wohnung, 3 – 4 Zi., Kaltmiete bis 1.500 Euro. Beauftragen Sie uns gern mit der Vermietung Ihrer Wohnung! urbanesleben 86 62 51 80



Kleine Familie möchte wieder nach Blankenese zurück und sucht eine nette Wohnung von ca. 100 – 140m², mit Balkon/Terrasse oder Gartennutzung zum Kauf oder zur Miete. Tel. 04541/ 80 16 96



Suche helle 2 – 2,5 Zi.-Whg. / Einliegerwhg. mit Balkon / Terr. bis 750 Euro warm, bin weibl., 50+, sehr tierlieb (Betr. Einl.-Whg., biete hier ggf. Hundeoder Home-Sitting an) Tel. 0170/63 77 432



Ihr Grundstück ist Ihnen zu groß und die Pflege des Gartens ist mühsam geworden? Dann verkaufen Sie einen Teil an eine Familie, die gern in den Elbvororten ein Haus bauen würde. urbanesleben 86 62 51 80



Zu kaufen gesucht: 130 – 160m² Whg., bevorzugt Treppenviertel/Elbblick. Angebote unter Tel. 0171/50 17 005



Suche neue Räumlichkeiten für meine Praxis (Dipl. Päd./HP Psychotherapie: systemische Therapie, Supervision, Coaching) ab 40m² in Bahrenfeld, Ottensen, Elbvororte, spätestens zum 01.03.2017. Tel. 040/89 01 91 45



Iserbrook bevorzugt! Familie aus der Innenstadt möchte dringend in den Hamburger Westen ziehen und sucht ein Doppel- od. Reihenhaus, ab 100m² Wfl., bis 850.000 Euro. urbanesleben 86 62 51 80



Fröhliche Familie, gut situiert (Offizier/Teamleiter der Deutschen Telekom), sucht 5 Zi.-Haus m. Garten in u. um Hamburg bis 1.500 Euro (kalt). Tel. 0170/83 56 599



PENTHOUSE gesucht? SIE verkaufen uns Ihr Grundstück, WIR planen gemeinsam die neue Bebauung und SIE suchen sich die schönste Wohnung aus! WEST-ELBE GmbH Tel. 040/822 905 58



Ruhiger kreativer Mann, Gärtner im Botanischen Garten sucht kleine ruhige gepflegte Wohnung bis 600 Euro Warmmiete ab Januar 2017. Tel. 0152/38 81 27 38



Alleinstehender Rheinländer sucht ruhig u. grün gelegene Endetagenwohnung: ab 2 Zi., großer Wohnbereich, etwa 80m² Wfl., Elbvororte, Garage, Aufzug wäre optimal, bis 600.000 Euro. urbanesleben 86 62 51 80



Vers-Angestellte (50+) sucht 2,5 – 3 Zi.-Whg. ab 65qm mit Garten oder Balkon bis 800 Euro kalt. Ich würde so gern in Blankenese bleiben! Tel. 040/86 64 69 47



Atelier-Lagerraum gesucht! Für meine Braut-Accessoires suche ich zum 01.12.16 einen hellen Raum, 30/40m², zwischen Blankenese und Ottensen. Gerne auch zur Untermiete. info@brautzauber.de oder Tel. 0172/99 25 003

IMMOBILIENANGEBOTE

5-Zi.-Whg., ca. 95m², 2.OG Endetage, Balkon, hochw. EBK, kompl. san./ren. in 2013, Tiefgarage in HH-Othmarschen zu verkaufen (von privat an privat) 529TEuro zzgl. 20TEuro TG-Stellplatz. Tel. 0179/38 36 382



TRAUM-Mietobjekt: Nachmieter für ein in den Wiesen mit Weitblick gelegenes ca. 84m² Endhausteil unter Reet in Sylt Archsum, Garten, 1 PKWStellplatz, Süd-West-Ost-Terrassen, gesucht! EG: Wohn-, Esszimmer mit Kamin und schönen Einbauschränken; Küche: E-Herd, Geschirrspülmaschine, WM-Trockner, Flur/Garderobe. OG: 2 Schlafzimmer mit Einbaubetten und -schränken, 2 Bäder, Bodenraum. Monatliche Kaltmiete 1.900,00 Euro. Übernahme der kompletten, anspruchsvollen und sehr gepflegten Einrichtung, Dekoration, Gartenmöbel und Strandkorb – 33.000 Euro VB. Übernahme: ab sofort möglich. Interessenten wenden sich bitte per E-Mail an: info@ihak.de oder mobil Tel. 0151/62 81 57 16



Rissen, möbliert, 2-Zi.-Whg ., ca. 55m², mit Südbalkon, gute Ausstattung, neues Duschbad, ab sofort zu vermieten. Tel. 040/81 99 08 12



3-Zi.-Wohnung, 90m², Osdorf/Blankenese, EG, Süd-Terrasse, gr. Kellerraum. 1.100 Euro KM + 250 Euro NK, KT 3MM. Von Privat, frei ab 1.1.2017 längerfristig zu vermieten. Tel. 040/87 18 14

Neubau Wedel! Erstbezug in Elbnähe: Hochwertig ausgestattetes EFH mit 5- Zimmern, 168m² Wfl., offener Küche, 2 Bädern und pflegeleichtem Garten. Energieausweis liegt noch nicht vor, KP: 650.000 Euro. www.von-wuelfing-immobilien. de 040/24 82 71 00



Penthauswohnung zum 1.12.2016! 102,64m² heller Wohn-Essbereich 45m²; Zimmer 12m², Zimmer 14m²,alle Stäbchenparkett, sonnige Dachterrasse 30m². Dusch- und Wannenbad, Gäste-WC mit Dusche, weiße Marken-Einbauküche, 2.OG. Tel. 0163/78 35 019



Preiswertes, selbständiges Wohnen in betreuter Umgebung bietet im Herzen Rissen das Wohnstift Maria-Grün (Tel. 81 72 45) z.Zt. ca. 36,37 und 41 m² frei auch mit und ohne Betreuung: 3 Zi. ca. 81m², alle mit Balkon oder Terrasse, Fahrst., Raalandsweg 19, 22559 Hamburg



Blankenese – Elbblick total, toprenovierte 118m² gr. 3-Zimmer-Wohnung mit Wintergarten und gr. Südterrasse, Garage, ab sofort zu vermieten. 2.200 Euro plus Nebenkosten, von/an privat. Tel. 0170/29 42 626



Iserbrook: Ideal für Zwei: Ruhig, gelegenes, helles und gepflegtes RH mit 3 Zimmern, 91m² Wfl., EBK, Terrasse, Keller und sonnigem Garten. Bj. 1959, B:236kWh (m²a), Kl:G, Gas-ZH, KP: 359.000 Euro. www.von-wuelfing-immobilien. de 040/24 82 71 00





Wedel, 2-Zimmer-Wohnung, 70m², gr. Süd- Dachterrasse, TG, zentrale, ruhige Lage. Miete 700 Euro kalt + NK, Tel. 040/80 05 07 27



Iserbrook, sonnige 3 Zimmer-Whg., 90m², gr. Südbalkon, von an privat zu verkaufen. Tel. 040/70 12 765 ab 16Uhr



Zauberhafte 1-Zi.-Whg (top renoviert) in gepflegter Anlage, Blankenese, Rissener Landstr. 17, 45m², Terrasse S/W. NKM 585 Euro, BK 120 Euro, KT 1995 Euro, TG-Stellplatz 80 Euro möglich. Tel. 0163/98 32 552