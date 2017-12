Wohlfühl-Slips nach der Geburt

Beliebt bei Kundinnen jeden Alters ist auch das Slip-Modell „Bauchschmeichler“, das mit zum Sortiment der Groß Flottbekerinnen gehört. Die bequeme Shapewear hat einen Stützeffekt, die einen schlanker erscheinen lässt, ohne dabei zu stark einzuschnüren oder ständig herunter zu rollen. Der Slip „Bauchgefühl“ während der Schwangerschaft bietet wiederum genügend Platz für den immer größer werdenden Babybauch und stützt gleichzeitig den Rücken.

Die ausgefallenen Namen haben einen guten Grund. „Beschwerden während der Regel und nach Geburten sind noch immer starke Tabus“, sagt Julia Steinbach. Sowohl bei Männern als auch Frauen. „Über die Schmerzen spricht man nicht. Die hat man – und leidet. Unsere Namen für die einzelnen Slips sollen positiv und nett sein und so die Tabus aufbrechen. Alle unsere Schlüpfer wurden aus der Not heraus entwickelt, damit frau sich besser fühlt.“

Für eine hochwertige und hautverträgliche Qualität lassen die beiden Geschäftsführerinnen ausschließlich in Deutschland und Italien produzieren. Erhältlich sind die schlauen Schlüpfer im eigenen Online-Shop und in ausgewählten Apotheken. Auf der Homepage sind nicht nur die einzelnen Slips in den Größen XS bis XL, sondern auch Gutscheine für beispielsweise Baby-Shower-Partys erhältlich. Wer sich das Porto sparen möchte, kann sich die Schlüpfer auch vor Ort in Groß Flottbek bei den Erfinderinnen abholen. Dafür einfach eine E-Mail an service@kaiserschluepfer.de senden.

Autorin: louisa.heyder(et)kloenschnack.de