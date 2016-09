Wie herrlich!

Der Fasan gehört zu jenen, die man eher hört als sieht. Besonders in der Balzzeit. Seine mit viel Aufwand betriebenen Revierkämpfe sind frühmorgens weithin zu vernehmen. Immerhin treibt ihn seine „Vielweiberei“ in Ekstase.

Der Phasianus colchicus wurde von den Römern aus Mittelasien in unsere Breiten gebracht und begleitete einst die Orgien der wackeren Legionen. Der wild verbreitete Kupferfasan gilt als Jagdfasan, die Gold- und Silberfasane werden vereinzelt als Zierfasane gehalten. Seine Feinde? Vor allem Jagdgesellschaften, aber auch Fuchs, Marder und Habicht.

Was für eine Freude, wenn er im Morgennebel aus dem Unterholz auftaucht auf der Suche nach Frühstück: Würmer, Beeren und Pflanzentriebe! Als wisse er um die Schonzeiten, zeigt er wenig Scheu, ist aber vorbereitet auf das Auftauchen der Feinde, die sich an diese Zeiten nicht halten (Greifåvögel). Der kräftige Schnabel und die Erfahrung aus den Revierkämpfen machen ihn recht wehrhaft. Zu Fuß ist er allerdings flinker als im Flug! In den Hamburger Parks ist er anzutreffen und beispielsweise auf der Elbinsel Wilhelmsburg. Als gefährdet im Bestand gilt er nicht. Allerdings sollten Hunde bei aller Freude am Herumtollen nicht frei in den Parks laufen, ausgenommen auf den entsprechend gekennzeichneten Hundewiesen. Auch die recht zahlreich anzutreffenden Wasservögel sollten nicht dem Jagdtrieb der Vierbeiner ausgesetzt sein, wenn denen auch das Verständnis dafür fehlt. Da sind die Halter gefragt.