Wer weiß es?

Gourmet-Gewinne

Mit etwas Glück sind Sie dabei:



- LANDHAUS SCHERRER – „Ente satt“ für zwei Personen im Restaurant bei Heinz Wehmann



- LOUIS C. JACOB – Freilichtkino mit Essen für vier Personen auf der Lindenterrasse



- KLEINES JACOB – ein Abendessen für zwei Personen in der Kleinen Weinwirtschaft



- HAFEN-KLUB – ein Labskausessen für vier Personen im Restaurant des exklusiven Clubs am Hafen



- SAGEBIEL – Gutschein über 100 Euro für ein Abendessen für zwei Personen im traditionellen Restaurant



- WITTHÜS – ein Candlelight-Dinner mit drei Gängen für zwei Personen



- DAS SPEISEKABINETT IN DEN MOZARTSÄLEN – zwei Gutscheine für je zwei Personen



- RIVE/TSCHEBULL – zwei Relax-Lunch für zwei Personen



- VLET – ein Abendessen für zwei Personen an der Alster



- ZUR LINDE– ein Gutschein über 50 Euro für einen Abend in der legendären Linde



- GOA TANDOORI – ein Gutschein über 40 Euro für ein Essen auf die indische Art



- SCHLEMMERBISTRO – vier Gutscheine für je 10 Euro



- PETER PANE – zwei Gutscheine à 25 Euro für einen gemütlichen Burgerabend



- PAULAS WIRTSHAUS – zwei Gutscheine für zwei Personen zum leckeren Käsefondue



- RIO GRANDE – ein geselliges Abendessen für zwei Personen



- HASELDORFER HOF – ein Gutschein über 100 Euro für ein Candlelight-Dinner für zwei Personen



- MONSOON – ein Gutschein über 40 Euro für ein orientalisches Essen



- TARTERIE JOLIE Café und Bistro – ein Gutschein für zwei Personen für ein Frühstücksbuffet



- HYGGE – zwei Gutscheine à 20 Euro an der Hygge-Bar