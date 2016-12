Wann wird’s mal wieder richtig Winter?

ZUR SACHE





Die stärksten und schwächsten Winter der letzten 50 Jahre



Gemessen an den Frosttagen sind die Hamburger Winter auch statistisch gesehen höchst unterschiedlich. Im Winter 1962/63 zählten die Meteorologen an der Elbe 61 Frosttage, ein bis heute ungebrochener Rekord. In den Wintern 1974/75 und 1999/2000 fror es hingegen nur ein einziges Mal.