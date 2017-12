Vom Winde zerweht

Es war nicht das übliche Geäst, das runterkam. Umgestürzte Baumriesen sorgten in Hamburg in diesem Herbst für Erstaunen und eifriges Fotografieren. Dazu kamen Regenfälle, angesichts derer Hausbesitzer leise das Wort „Rückstausicherung“ übten. Und natürlich fehlte auch nicht die Frage nach dem großen Ganzen: Wenn es wirklich mehr Stürme und Überschwemmungen gibt, was sind die Ursachen? Klimawandel? Statistische Verzerrung?

Die nackten Zahlen erscheinen zunächst eindeutig. Laut den Statistiken der Versicherungsgesellschaften hat sich die Zahl verheerender Stürme, Regenfälle und anderer Naturkatastrophen (Sturmfluten etc.) seit den 70er Jahren mehr als verdreifacht. Die Aussagekraft dieser Verdreifachung ist jedoch geringer, als es zunächst scheint. 40 Jahre mögen einen Haaransatz in Bedrängung bringen, wirken sich auf das globale Klima jedoch nicht sicher messbar aus. Das bestätigte im November auch Professor Martin Claußen vom Max-Planck-Institut für Meteorologie. „Seit es Beobachtungen von Satelliten aus gibt, also seit den 70er Jahren, nimmt die Intensität der besonders starken Hurrikane zu. Aber wie der Trend davor aussah, wissen wir nicht. Wenige Jahrzehnte sind ein zu kurzer Zeitraum, um sich ein abschließendes Urteil zu erlauben. Möglicherweise könnte in einem wärmeren Klima der extreme Niederschlag, der mit den Stürmen einhergeht, zunehmen. Aber dies ist noch eine, wenn auch gut begründete, Vermutung.“